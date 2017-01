Lionel Messi rao bán Maserati GranTurismo giá 2,85 tỷ

Là một danh thủ nổi tiếng Thế giới với mức thu nhập hàng năm lên tới 40 triệu USD, những siêu xe của Messi được nhiều người chơi đánh giá là một bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước. Mới đây nhất, một trong số những chiếc xe trong bộ sưu tập của anh là Maserati GranTurismo MC Stradale đã được rao bán tại châu Âu. Ban đầu, chiêc GranTurismo MC Stradale này của Messi vốn có màu trắng tinh Bianco Eldorado. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, anh đã đổi màu chiếc xe bằng màu đen mờ "ngầu" hơn. Ngoài ra để tạo điểm nhấn cho xe, các logo hay chi tiết viền ngoài đều được sơn lại màu đỏ nổi bật trên nền đen mờ. Ngoài một số khác biệt về màu sắc, chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale của Messi hoàn toàn không có sự khác biệt so với các phiên bản đại trà khác. Là phiên bản thể thao của dòng coupe hạng sang GranTurismo, Maserati GranTurismo MC Stradale được trang bị bộ bodykit thể thao, nắp ca-pô có khe hút gió, bộ mâm 20 inch 5 cánh kép và hệ thống phanh gốm-carbon. Bên trong nội thất, chiếc xe của Messi được bọc trong da màu đen cao cấp kết hợp cùng loại vải nhung nhân tạo Alcantara. Trong khi đó, các chi tiết ốp trang trí nội thất của xe được làm từ sợi carbon mang đậm phong cách thể thao. Nội thất này hoàn toàn được giữ nguyên bản từ khi Messi mua xe. Dựa trên dòng GranTurismo nên MC Stradale được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp như phiên bản thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất trong nội thất của xe so với GranTurismo thường là việc loại bỏ hàng ghế sau và hàng thế trước dạng thể thao với khung được làm từ sợi carbon để giảm trọng lượng. Sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ V8 4,7L, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực, mô-men xoắn cực đại 520 Nm, tăng 16 mã lực và 10 Nm so với thế hệ trước. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 6 cấp điện tử MC Race Shift. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h mất 4,5 trước khi đạt vận tốc tối đa 303 km/h. GranTurismo MC Stradale là chiếc xe coupe thể thao hạng sang cỡ lớn, được sinh ra nhằm cạnh tranh trực tiếp của Porsche 911, Bentley Continental GT hay BMW M6. Hiện tại ở Ý, gía GranTurismo MC Stradale vẫn có giá lên tới 157.787 Euro. Dù đã chạy được tới 46.000 km nhưng do gắn với người nổi tiếng, chiếc xe của Messi vẫn được treo giá khá đắt là 119.900 USD (tương đương 2,85 tỷ đồng).

