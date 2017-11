Lexus LS+ Concept – Tương lai của LS thế hệ mới

Tại triển lãm Tokyo 2017, thương hiệu xe sang Lexus đã tung ra mẫu concept xe tự lái " Lexus LS + Concept" hoàn toàn mới, đem tới cái nhìn đầu tiên về mẫu sedan sang trọng nhất LS thế hệ mới. Giống như bản concept được giới thiệu đúng 2 năm trước tại Triển lãm Tokyo 2015, LS + Concept được thiết kế theo triết lý L-Finesse mới nhất của Lexus, LS + Concept cũng sở hữu thiết kế sắc sảo, hấp dẫn đặc trưng của Lexus hiện nay, với các đặc trưng như lưới tản nhiệt Spindle Grille đi kèm với những dải đèn độc đáo. Bên cạnh đó, Lexus LS+ Concept còn sở hữu màn chắn lưới cỡ lớn, không chỉ giúp cải thiện khí động học mà còn góp phần làm mát tốt hơn. Hai bên là hai cụm đèn pha laser có hình tam giác vô cùng sắc sảo. Công nghệ đèn pha laser hiện đại nhất từng được ứng dụng trên Audi R8 và BMW i8. So với LS hiện tại, LS+ Concept được thương hiệu Lexus thiết kế với "phom" thuôn mượt hơn, gần giống một mẫu coupe 4 cửa và thoát khỏi kiểu dáng bình thường của một chiếc sedan truyền thống. Phần đuôi xe được thiết kế gọn gàng. Các đèn hậu LED 3 chiều đem tới vẻ hiện đại cho LS+ Concept. Cặp gương chiếu hậu được thay thế bằng hệ thống camera hiện đại hơn, các tay nắm cửa ẩn dưới thân xe. Bộ la-zăng hợp kim đa chấu được thiết kế ấn tượng. Bên cạnh đó, những gờ lõm dập nổi ở đầu xe và phía sau tạo điểm nhấn và đem tới vẻ đẹp độc đáo. Điểm ấn tượng nhất của mẫu concept LS+ này là việc ứng dụng công nghệ tự lái mới nhất của Lexus- Highway Teammate. Công nghệ này dự kiến sẽ được ứng dụng vào năm 2020 trên phiên bản sản xuất của mẫu xe này. Highway Teammate có tính năng nhận biết, đánh giá và vận hành tương thích dựa trên các điều kiện giao thông thực tế từ đó cho phép xe tự động sáp nhập/phân tách, thay đổi làn đường hay giữ xe trong làn đường của nó và duy trì khoảng cách an toàn với các xe khác trên đường cao tốc. Chưa hết, LS+ Concept còn được ứng dụng công nghệ mới nhất là hệ thống trí thông minh nhân tạo Artificial Intelligence (AI) có thể phát hiện những thay đổi của đường sá cũng như điều kiện giao thông để truyền thông tin cho lái xe một cách kịp thời trong khi di chuyển hoặc chỉ đơn giản là cung cấp tầm nhìn toàn cảnh xung quanh giúp lái xe an toàn và hiệu quả . Bên cạnh đó, mẫu xe tương lai LS Concept có khả năng kết nối và giao tiếp với một trung tâm dữ liệu để cập nhật trực tiếp phần mềm hệ thống, tự động bổ sung các chức năng mới mà không cần mang xe đến đại lý của hãng.

