Lexus LS 500h "chốt giá" từ 7,44 tỷ đồng tại Việt Nam

Cụ thể giá bán của mẫu xe sang Lexus LS 500h semi-aniline tiêu chuẩn 5 chỗ ngồi, số tự động Multi-stage 10 cấp, động cơ xăng điện, dung tích 3.456 cc, ghế da Semi-Aniline, ốp trang trí của bằng gỗ nhập khẩu có năm sản xuất 2017 là 7,44 tỷ đồng. Đối với mẫu xe Lexus LS500h L-aniline phiên bản 5 chỗ ngồi, số tự động multi-stage 10 cấp, động cơ xăng điện, dung tích 3.456 cc, ghế da semi-aniline, ốp trang trí cửa bằng gỗ có giá 7,59 tỷ đồng. Còn xe Lexus LS 500h Pleat/Kirinko có ghế da semi-aniline, ốp trang trí cửa bằng vải xếp lớp và kính Kiriko có giá 8,46 tỷ đồng. Được biết, mức giá mà Công ty Toyota Việt Nam thông báo này là để tính lệ phí trước bạ cho 8 chiếc xe Lexus 500h mới được nhập khẩu và đã bán ra cho các khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, các khách hàng hiện muốn mua dòng xe này, sẽ phải chờ thêm thời gian do hiện nay Công ty Toyota Việt Nam chưa thể nhập khẩu tiếp xe bởi vướng mắc các quy định về chính sách. Trước đó, Toyota Việt Nam từng có ý định ra mắt bán hàng chính thức dòng xe này tại Việt Nam trong tháng 12/2017 nhưng phải tạm hoãn do nhiều điều kiện. LS là dòng xe cao cấp nhất của thương hiệu xe sang Lexus. Ra mắt lần đầu vào năm 1989, LS cũng là mẫu xe đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Lexus và "đối đầu" với các đối thủ Đức như Mercedes S-Class, Audi A8 hay BMW 7 Series. Tuy nhiên với thế hệ LS mới nhất, Lexus đặt tham vọng lớn là "vượt mặt" những đối thủ này. Dù là một mẫu xe toàn cầu của Lexus, tuy nhiên LS thế hệ mới lại được thiết kế mang đậm chất Nhật Bản, khiến nó có vẻ ngoài trở nên khác biệt, độc đáo và hiện đại hơn mọi dòng sedan cao cấp hạng F khác trên thị trường. Xe được phát triển từ nền tảng khung gầm GA-L, giống như mẫu coupe LC 500 và là hiện thân cho những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. So với thế hệ trước, chiếc xe sang này đã có "phom" thiết kế mượt mà hơn, tương tự như một chiếc coupe với vòm mái thuôn dài về phía sau. Nội thất xe thể hiện ý tưởng " tiện nghi cấp tiến" cho mẫu xe sang đầu bảng này. Bảng điều khiển với phong cách thiết kế hữu cơ hiển thị tất cả các thông tin ở cùng độ cao thích hợp giúp người lái có thể vận hành tất cả các hệ thống tính năng mà không cần thay đổi tư thế. Bên cạnh màn hình hiển thị 12,3 inch, LS có thêm tùy chọn màn hình HUD 24-inch lớn nhất thế giới - hiển thị toàn bộ các thông tin quan trọng về xe và vận hành ở ngang tầm nhìn người lái. Hàng ghế trước chỉnh điện 28 hướng với chức năng sưởi ấm, làm mát và massage, ghế sau được trang bị tùy chọn sưởi... Đặc biệt đối với tùy chọn gói trang bị ghế ngồi cao cấp, ghế sau chỉnh điện đi kèm chức năng mát-xa công nghệ Nhật Bản “Shiatsu” và đệm chân điều chỉnh lên xuống mang đến khoảng để chân rộng nhất từ trước đến nay. Khoang lái của xe còn được trang bị dàn âm thanh hi-end Mark Levinson với công nghệ 3D Surround. Không chỉ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, xe còn có một màn hình cảm ứng có khả năng nhận biết chữ viết tay và tùy chọn màn hình hiển thị trên kính lớn nhất Thế giới với kích thước lên tới 24 inch. Ở phía sau, Lexus cũng đã sử dụng panel màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng tương tự như đối thủ BMW 7 Series. Với tổng thể bao gồm chiều dài 5235 mm, rộng 1900 mm, cao 1450 mm và trục cơ sở dài 3125 mm, LS thế hệ mới có kích thước tương đương với các phiên bản "thân dài" của hai hãng xe sang Đức là BMW 7 Series hay Mercedes S-Class. sở hữu tùy chọn 1 trong 5 loại la-zăng khác nhau, cửa sổ trời của xe cũng được thiết kế dạng trượt khác biệt trên nóc. Về an toàn, LS 2018 có hai gói Lexus Safety System và Advanced Safety Package. Nhờ đó, xe có hệ thống phát hiện người đi bộ và đánh lái chủ động để tránh chệch làn đường. Hiện tại, chưa rõ kế hoach phân phối và mức giá bán ra của LS thế hệ mới nói chung và LS500h nói riêng của Lexus tại Việt Nam nhưg chắc chắn nó sẽ tạo sức hút đối với những tín đồ đam mê thương hiệu xe sang Nhật Bản. Video: Chi tiết xe sang Lexus LS 500h hoàn toàn mới.

