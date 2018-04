Lexus chính thức ra mắt ES 2019 tại Trung Quốc

Bước sang thế hệ thứ 7, Lexus đã lấy cảm hứng thiết kế từ dòng sedan đầu bảng LS 2018 để thiết kế cho ES 2019 hoàn toàn mới. Mẫu sedan hạng sang Lexus ES 2019 sở hữu thiết kế sắc sảo và sang trọng hơn rất nhiều so với mẫu xe tiền nhiệm, nó cũng hứa hẹn sẽ cải thiện nhiều hơn cả về hiệu suất lẫn công nghệ. Cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-K sử dụng thép cường độ cao tương tự Camry và Avalon mới nên giúp Lexus ES 2019 giảm trọng lượng so với phiên bản cũ. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang cỡ trung này còn tăng kích thước. Cụ thể, chiều dài tổng của Lexus ES 2019 tăng 65 mm lên 4.975 mm, nhỉnh hơn cả đàn anh GS. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe tăng 50 mm và chiều rộng tăng 45 mm. Chiều rộng giữa 2 bánh của mẫu xe Lexus ES 2019 tăng 10 mm phía trước và 38 mm đằng sau. Xe mang phong cách tương tự mẫu sedan hạng sang cỡ lớn LS với lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng. Trên Lexus ES thế hệ mới, lưới tản nhiệt này thậm chí còn được hãng xe sang Nhật Bản thiết kế mở rộng hơn. Tùy vào phiên bản, bao gồm ES 250, ES 260 (dành riêng cho Trung Quốc), ES 350 và ES 300h, lưới tản nhiệt sẽ được thiết kế kiểu thanh dọc hoặc vắt chéo. Một điểm mới nữa trong thiết kế của ES 2019 là cụm đèn pha 3 chi tiết hình chữ Z, đi kèm hệ thống chiếu sáng thích ứng 2 giai đoạn. Bên trong đèn pha là 24 bóng LED độc lập, có thể điều chỉnh để cung cấp khả năng chiếu sáng tốt hơn đồng thời giảm độ chói cho tài xế ở hướng ngược lại. Đằng sau xe xuất hiện hình chữ "X" tương tự đầu xe do cản sau và nắp cốp kết hợp với nhau tạo thành. Đèn hậu được nối với nhau bằng một thanh crôm, vừa làm đẹp cho xe vừa có tác dụng giấu camera lùi. Đó là chưa kể tới cánh gió nhỏ trên nắp cốp, nằm ngay dưới logo Lexus. Thân xe được trang bị đường gân nổi bật và độc đáo hơn, bắt nguồn từ đèn hậu và tiến dần đến đèn pha. Trong khi đó, đường viền cửa sổ hất lên ở cuối có thiết kế sắc sảo hơn trước. Phiên bản ES 350 và ES 300h dùng vành 17 - 18 inch, riêng Lexus ES 2019 với gói F Sport sẽ được trang bị vành 19 inch tiêu chuẩn. Nội thất xe được thiết kế lại hoàn toàn, trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước 12,3 inch, bàn di chuột trên bảng điều khiển. Đặc biệt, ES 2019 trở thành mẫu xe Lexus đầu tiên có hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang Lexus còn tương thích cả Amazon Alexa và có hệ thống WiFi tích hợp. Hành khách ngồi trên hàng ghế sau sẽ được tận hưởng cảm giác thoải mái vì chiều dài cơ sở tăng lên, kéo theo khoảng duỗi chân hào phóng hơn. Mọi bản trang bị của ES 2019 đều có hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 tiêu chuẩn. Hệ thống này bổ sung những tính năng mới như phát hiện người đạp xe vào ban ngày, nguòi đi bộ... Nằm bên dưới nắp capô của Lexus ES 350 2019 là động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít với hệ thống phun nhiên liệu D4-S nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 32 mã lực và 19 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động Direct Shift 8 cấp. Ở một số thị trường, Lexus ES 250 2019 lại sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công nghệ điều khiển thời gian đóng mở van biến thiên thông minh VVT i. Trong khi đó, Lexus ES 300h 2019 được trang bị hệ dẫn động hybrid bao gồm động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, mô-tơ điện nhỏ gọn hơn và hộp số ECVT-i. Ở thế hệ mới, Lexus ES sẽ đóng vai trò thay thế cho dòng GS vốn có doanh số bán ra khá khiêm tốn và đang đứng trước nhiều tin đồn sắp bị ''khai tử''. Lexus ES 2019 mới dự kiến sẽ được bán vào cuối năm nay và sẽ cạnh tranh trực tiếp với: Mercedes-Benz E-Class (W213), BMW 5-Series (G30) hay Audi A6... Video: Lexus chính thức ra mắt sedan hạng sang ES 2019.

