Lamborghini Huracan đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Francis

Hãng siêu xe Ý - Lamborghini đã tạo ra một chiếc Huracan cầu sau - (RWD) đặc biệt dành riêng cho Đức Giáo Hoàng Francis nhưng Đức Giáo Hoàng sẽ không sử dụng chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đặc biệt này, ngài cho biết sẽ dùng chiếc xe cho mục đích bán đấu giá từ thiện. Chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 RWD đặc biệt này được tạo ra bởi bộ phận tuỳ chỉnh Personam của hãng siêu xe Lamborghini, chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất trên toàn Thế giới để đấu giá làm từ thiện và tất cả số tiền thu được sẽ được trao cho Đức Giáo Hoàng Francis. Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho ba mục đích: giúp đỡ cộng đồng Kitô hữu trở lại với Nineveh Plain ở Ixraen, cộng đồng Giáo hoàng John XXIII dành cho phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người và các lạm dụng khác và dành cho hai hiệp hội ở Ý thực hiện các hoạt động ở Châu Phi. Chiếc siêu xe này vừa chính thức được ra mắt trong một buổi lễ tại Vatican với Giám Đốc Điều Hành hãng Lamborghini ông Stefano Domenicali. Lamborghini Huracan đặc biệt này được tùy chỉnh và lấy cảm hứng từ lá cờ của Vatican - một đất nước nhỏ bé có diện tích 44 ha (chỉ bằng 1/8 công viên trung tâm ở New York, Mỹ) do Đức Giáo Hoàng Francis đứng đầu, ngài cũng là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Lấy cảm hứng từ cờ Vaticane, xe có nước sơn màu trắng ''Bianco Moncerus'' với đường chỉ vàng ''Giallo Tiberino''. Trong buổi lễ, Đức Giáo Hoàng đã ký tên và chúc phúc cho chiếc Huracan đặc biệt này. Xe sẽ được mang bán đấu giá bởi trang RM Sotheby vào ngày 12/5/2018. So với "người anh em" Huracan LP610-4 dẫn động bốn bánh phiên bản thương mại đang được bán ra trên thị trường, Huracan LP580-2 cầu sau (RWD) có những thay đổi nhỏ ở ngoại thất như cản trước với hốc gió thiết kế chia thành 3 phần riêng biệt và bộ mâm 5 chấu nan hoa... Siêu xe này cũng được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V10, dung tích 5,2 lít cho công suất tối đa 580 mã lực và mô-ment xoắn cực đại đạt 540 Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu sau qua hộp số ly hợp kép 7 cấp.

