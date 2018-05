Lamborghini Huracan của Đức Giáo Hoàng giá gần 7 tỷ đồng

Siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 dẫn động cầu sau (RWD) đặc biệt này là sản phẩm của chương trình tùy chỉnh cá nhân hoá - Ad Personam của hãng xe Ý đã tặng cho Đức Giáo Hoàng Francis vào năm ngoái. Xe được sơn màu trắng Bianco Monocerus với các đường kẻ vàng Giallo Tiberino lấy cảm hứng từng quốc kì của Thành Vantican. So với những chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 thường đang bán ra, phiên bản Giáo Hoàng không có sự khác biệt về thiết kế. Để khiến chiếc xe nổi bật hơn so với những chiếc bản thường, bộ phận Ad Personam đã sơn thân xe màu trắng Bianco Monocerus và trang trí bằng các đường kẻ viền màu vàng Giallo Tiberino theo màu cờ của Vatican. Thêm vào đó, chiếc siêu xe Lamborghini của Đức Giáo Hoàng Francis còn có bộ mâm 5 cánh kép 2 tông màu và các heo phanh sơn đen Nero. Đặc biệt, Giáo Hoàng Francis sẽ để lại chữ ký lưu bút trên nắp ca-pô. Ở bên trong cabin, chiếc Huracan đặc biệt này cũng có nội thất "hàng thửa'. Các ghế ngồi và tấm ốp cửa của chiếc xe được bọc bằng da cao cấp màu trắng Bianco Leda Sportivo, kết hợp với một số mảng da màu đen. Những mảng da này được khâu với nhau bởi chỉ màu vàng tương phản. Nằm bên dưới nắp máy phía sau, xe vẫn sử dụng khối động cơ V10 nạp khí tự nhiên với dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất 572 mã lực và mô-men xoắn 540Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, xe chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 320km/h. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá xe sẽ được chuyển tới Giáo Hoàng. Sau đó, ngài sẽ trích 70% để ủng hộ thành phố Nineveh ở Iraq - nơi đang bị tổ chức Hồi giáo cực đoan IS bao vây. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ được chia đều cho các hội tín ngưỡng hoạt động vì cộng đồng. Theo ước tính từ các chuyên gia, siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 dẫn động cầu sau (RWD) đặc biệt này của Giáo Hoàng sẽ có giá dao động từ 250.000 tới 350.000 Euro (tương đương 6,88 - 9,6 tỷ đồng). Video: Siêu xe Lamborghini Huracan của Đức Giáo Hoàng Francis.

