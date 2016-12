Lamborghini Aventador SV mui trần giá 39 tỷ tại Hà Nội

Chiếc Lamborghini Aventador SuperVeloce Roadster đầu tiên được đưa về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu vàng và nội thất màu đen. Đây chính là chiếc siêu xe Aventador SV thứ 2 được đưa về Hà Nội sau chiếc Coupe hiện đang thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa. Trước đó, thông tin về sự xuất hiện của siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster tại cảng Hải Phòng vào chiều ngày 23/12 đã thu hút khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng bởi đây là siêu xe Aventador SV mui trần đầu tiên về Việt Nam. Theo công bố của hãng siêu xe Ý, sẽ chỉ có 500 chiếc Aventador SV Roadster được xuất xưởng và một trong số đó đã được đưa về Việt Nam. So với phiên bản Coupe, biến thể mui trần được sản xuất ít hơn 100 chiếc thế nên việc sưu tầm và sở hữu siêu phẩm này càng trở nên khó khăn. Về mặt thiết kế, biến thể mui trần không có nhiều sự khác biệt so với người anh em Coupe. Đúng với tên gọi của mình, thay đổi lớn nhất chính là phần mui cứng làm từ sợi carbon có thể đóng mở bằng tay với trọng lượng khoảng 5,8 kg. ản trước có thiết kế khác biệt so với phiên bản Aventador tiêu chuẩn. Phần cản, lưới hốc hút gió trước và ốp sườn 2 bên có màu đen khác biệt với màu tổng thể của ngoại thất xe. Mâm xe là loại đa chấu có thiết kế ấn tượng, kích thước 21 inch đi kèm lốp 355/26. Logo SV và LP750-4 SV gắp gần khe hút gió 2 bên sườn. Aventador SV Roadster có trọng lượng thô ở mức 1.575 kg, nhẹ hơn đàn em Aventador LP700-4 Roadster 50 kg. Đuôi xe nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn gắn cố định, hệ thống ống xả gồm 4 đầu ra đặt liền kề ở vị trí chính giữa. Cản sau được thiết kế với những cánh chia gió cỡ lớn. Có ngoại hình gần như y hệt Aventador SV Coupe, nhưng Lamborghini Aventador SV Roadster được trang bị 2 tấm mui tháo lắp nhanh với trọng lượng ít hơn 6 kg để thay cho bộ mui cứng. Ngoài ra, cửa kính sau của xe cũng có thể đóng mở bằng điện khi tháo mui. Nội thất được làm không quá cầu kì với màn hình giải trí đặt chính giữa, phía dưới là cụm điều khiển với thiết kế các nút bấm như trên những mẫu máy bay chiến đấu. Ghế ngồi và bảng tap lô được bọc da cao cấp với những đường chỉ may nổi tinh tế cùng với một số vật liệu carbon... "Siêu bò" hàng khủng này vẫn được trang bị khối động cơ V12 6.5L cùng với đó là sức mạnh tăng thêm 50 mã lực so với phiên bản Aventador tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại đạt mức 690 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 7 cấp ISR sang số độc lập. Động cơ sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Tại thị trường Mỹ, một siêu xe Aventador SV này có giá bán khởi điểm từ 530.075 USD. Taị thị trường không chính hãng, mức giá bán cho chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster độc nhất Việt Nam là 39 tỷ đồng và so thị trường Mỹ siêu bò hàng hiếm bị "đội giá" hơn 27 tỷ Đồng tức cao gấp 3 lần, bởi sự khác nhau về mức thuế.



