Lamborghin Huracan độ pô titan gần 200 triệu tại Sài Gòn

Cách đây hơn 1 tháng, một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh cốm với trị giá khoảng 13 tỷ đồng, hiện tại đang nằm ở một showroom siêu xe ở quận 5 đã được dán đổi màu sang màu xanh chrome bắt mắt cùng lúc với chiếc McLaren 570S đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Cường "đô la". Việc đổi màu cho chiếc xe đã được thực hiện bởi anh anh Yoshiki Tani - chuyên gia chăm sóc xe người Nhật hiện đang làm việc cho N-Tech Japan Car Detailing, người đã từng chăm sóc cho siêu xe Bugatti Veyron của đại gia Minh Nhựa. Ngoài thân xe, bộ mâm 5 cánh chữ Y của Huracan cũng đã được dán lại một số phần với màu xanh. Được biết quyết định dán đổi màu cho chiếc xe đã được chủ showroom tại quận 5 thực hiện do không muốn "đụng hàng" với chiếc Huracan thuộc sở hữu của em trai thiếu gia Phan Thành, vốn cũng có màu sơn xanh cốm. Sau khi dán đổi màu, hiện nay chiếc xe đang được tiếp tục độ thêm một số chi tiết. Ở dạng nguyên bản, Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút. Tuy nhiên vừa qua, công suất của chiếc Huracan màu xanh chrome này đã được tăng thêm 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại 58,8 Nm do được độ pô. Thay vì hệ thống pô nguyên bản, chiếc Huracan đã được tháo rời cản sau và trang bị cho hệ thống xả full system gồm 2 món là cổ pô giao nhau hình chữ X (X-Pipe) kèm theo hệ thống giảm thanh của hãng IPE (Innotech Performance Exhaust. Hiện tại, dòng pô full system cho Huracan có 2 phiên bản là thép không rỉ hoặc titan, và chiếc Huracan ở Việt Nam đã được trang bị pô titan cao cấp nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ hệ thống pô của chiếc xe còn đã được gia nhiệt lại để ánh lên màu xanh và vàng đầy hấp dẫn. Không chỉ giúp tăng công suất cho xe, pô full system titan của IPE còn khiến trọng lượng của Huracan giảm đi tới 5,7 kg - nhẹ hơn 70% so với hệ thống xả nguyên bản được Lamborghini trang bị cho xe. Một lợi ích khác của hệ thống pô này đó là nó được trang bị sẵn công nghệ van điều khiển valvetronic, với khả năng điều khiển âm thanh to nhỏ theo các cấp độ chỉ bằng một nút bấm trong khoang lái, giúp chiếc xe vẫn có "tiếng gầm" ấn tượng khi cần thiết, trong khi bảo đảm được tiếng ồn nhỏ khi đi trong thành phố. Tại nước ngoài, một hệ thống xả full system IPE có giá khoảng 8400 USD (tương đương 191 triệu đồng). Tính cả chi phí vận chuyển về Việt Nam và công lắp đặt lên xe, nhiều khả năng chủ xe sẽ phải trả số tiền vượt quá mức 200 triệu đồng để trang bị bộ pô này cho Huracan. Sau khi được độ pô, sắp tới nhiều khả năng chiếc Huracan này sẽ tiếp tục được trang bị bộ mâm "hàng thửa" của hãng Forgiato, khiến nó trở thành một trong những chiếc siêu xe Huracan độ "khủng" nhất Việt Nam.

