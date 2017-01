Kinh nghiệm mua xe ôtô cũ chơi Tết Đinh Dậu 2017

Trước hết, một chiếc xe tốt thường là xe gia đình, đi ít, bảo trì kỹ. Thông thường xe gia đình đi 1 tháng 800 - 1.000km được xem là ít, trên dưới 2.000km/tháng được xem là mức trung bình. Thông thường, người mua xe ôtô cũ hay nhìn đồng hồ công tơ mét để đánh giá nhưng nó chỉ mang tính “tham khảo” vì tua đồng hồ là một điều cực kỳ đơn giản. Để xác định chất lượng, bạn hãy xem xét những chi tiết thường xuyên được sử dụng nhất trên xe. Nếu xe đi ít vô lăng sẽ còn rất mới, chi tiết da không bị mòn, vô lăng không có độ rơ, có nhiều xe chủ nhân bọc vô lăng nhưng vết mòn sẽ không tránh khỏi ở 2 điểm tì ngón tay và ngay nút còi. Đề máy, tiến hành xoay vô lăng tại chỗ hoặc lùi, tiến xe rồi đánh hết vô lăng xác định âm thanh lạ như tiếng cót két hoặc tiếng động không đều phát ra từ động cơ. Nếu xuất hiện âm thanh này có thể bơm trợ lực lái bị mòn hoặc thiếu dầu do bảo dưỡng kém. Tiếp theo, tay nắm cửa sẽ là nơi cần được kiểm tra vì số lần “mở cửa” còn nhiều hơn số lần “đề máy”, nếu xe đi ít, vị trí này sẽ mới và ngược lại. Chi tiết mà ít người xem xe và cả người bán chú ý tới là pedal, nó được làm từ cao su để tăng độ bám cho giày nên sẽ hao mòn theo thời gian. Khi xem xe nếu bạn thấy nội ngoại thất xe quá “vừa mắt” mà bàn đạp lại bị ăn mòn đáng kể thì nên chú ý, có thể bạn đang xem một chiếc xe ôtô đã qua “mông má”. Để xác định xe ngập nước, bạn hãy thử uốn cong dây điện, nếu bị ngập nó sẽ dễ gãy, các lỗ cắm ngả màu vàng, ốc gầm ghế, chân phanh và ga bị ghỉ sét, cặn bẩn đọng trong các khe, kéo hết dây seatbelt xem nó có bị ngả màu không. Về ngoại thất, người mua cần xác định xe có bị cấn, đâm đụng, sơn lại, mục khung sườn hoặc nghiêm trọng nhất là thủy kích hay không. Để xác định xe bị cấn đụng, người mua cần nhìn kỹ các điểm ghép nối giữa cản trước, cản sau, hốc bánh, mép cửa với thân xe, nếu có hiện tượng khe hở không đồng đều nghĩa là xe đã bị gò hàn lại, tuy nhiên nếu chủ cũ thay luôn cả cản xe hoặc cửa thì khó xác định hơn. Lúc này bạn cần mở nắp capo, nhìn vào phần khung sườn phía sau mặt ca – lăng, để kiểm tra hiện tượng bị hàn, vá, sơn lại hay móp méo. Các nút bấm trong xe nếu dùng nhiều cũng sẽ bị bong tróc, việc sơn lại cũng dễ nhận biết nếu người xem tinh mắt. Ghế ngồi cũng là nơi phản ánh tình trạng xe, nếu xe dưới 4 tuổi và đi ít, ghế da sẽ không bị đen, bề mặt da căng đàn hồi tốt, ngồi êm. Còn nếu xe có ghế quá mới quá đẹp trong khi đời xe sâu (trên 8 năm) thì có thể bọc ghế đã được thay vì đa số ghế đều là simili chất lượng rất bền không dễ dàng hư hỏng được. Để xem xe có bị sơn lại hay chưa, bạn tìm những điểm ghép nối như mép cửa kính và thân xe, nếu xe bị sơn lại nó sẽ có đường nứt và bong tróc rất nhỏ có khi bị lem. Tuy nhiên nếu vừa được sơn thì cần người “có nghề” xem độ bóng của màu sơn, thường sơn lại màu sẽ bóng hơn sơn zin, còn chất lượng sơn không tốt sau một thời gian nó sẽ bị mờ. Phần quan trọng nhất là động cơ của chiếc xe, một cỗ máy tốt sẽ chỉ đóng bụi, nếu lâu năm sẽ có màu ngả vàng. Những xe động cơ có màu đen hoặc thấy nhớt rỉ ra thấm bên ngoài thường đã “chinh chiến” khá nhiều và máy đã có trục trặc, nếu nó “mới tinh” và có lớp như dầu bóng bạn nên tránh mua vì có thể người bán đã “tổng vệ sinh” che dấu vết rò rỉ. Bạn mở nắp nhớt nếu thấy hiện tượng như dính bùn, có thể xe đã bị thủy kích, hở gioăng nắp máy hoặc trong nhớt có nước do đường nước làm mát bị vỡ. Ngoài ra, việc kiểm tra độ ăn mòn của xe hay thử ở cốp sau - bạn lật tấm trải sàn và lớp cách âm để lộ ra hốc bánh, xe đi nhiều kim loại chỗ này sẽ bị mục. Bạn nhờ người bán nổ máy xe, nếu xe bị lỏng bạc, ở nắp dầu sẽ có khói trắng bốc ra. Xe đã bị thủy kích hoặc rã máy thì các ốc máy sẽ có vết khuyết, keo dán lốc máy không đều do thợ trét bằng tay còn nhà sản xuất họ bắn keo bằng robot. Tiến hành nhấn ga khi xe ở N hoặc Mo, bugi yếu, dây mobin lửa chết sẽ làm máy rung lắc, nếu máy giật về phía trước hoặc sau thì cao su chân máy đã bị vỡ. Nổ máy khi xe dừng, đầu tiên vòng tua sẽ lên cao (1.000 - 1.200 vòng/phút) sau 30 - 40 giây sẽ rớt xuống 800 vòng/phút chứng tỏ máy tốt, lâu hơn thời gian đó thì máy đã sử dụng nhiều. Cuối cùng bạn hãy yêu cầu người lái cho thử xe ít nhất là 30 phút ở mọi cấp số và tốc độ, nếu xe có hiện tượng hỏng, khi chạy tốc độ cao sẽ nghe âm thanh lạ. Cuối cùng lời khuyên là đừng quá khắt khe khi chọn mua xe ôtô đã qua sử dụng. Nếu động cơ còn tốt, xe không bị đâm đụng mặc dù có lỗi một số chi tiết bạn cũng nên cân nhắc việc mua nó sớm khi chi phí sửa chữa không cao. Chúc bạn có một chiếc xe đã qua sử dụng, giá tốt và an toàn trên mọi cung đường ngày Tết.

