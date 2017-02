Kiều nữ sexy “đốt cháy” Porsche 911 Targa 4S giá 8,9 tỷ

Với vóc dáng đầy gợi cảm, cô nàng chân dài Châu Á cùng chiếc siêu xe Porsche 911 Targa 4S thế hệ mới đã có sự kết hợp khá ấn tượng, đúng điệu với phong cách người đẹp và siêu xe thể thao. Dù có nhiều cải tiến mạnh mẽ, nhưng Porsche vẫn cố gắng giữ nguyên "phom" huyền thoại của mẫu 911 Targa 4S bản nâng cấp mới. Về ngoại hình, chiếc xe cũng có những thay đổi tương tự các dòng 911 khác với đèn pha 4 điểm mới, cản trước được thiết kế lại cân đối hơn cùng với cánh khuếch tán khí động học bên dưới cản trước. Hiện tại, 911 Targa là một trong số ít các dòng xe mui trần với kết cấu mui targa, với mui chỉ mở ra ở phía trên hàng ghế trước và vẫn giữ nguyên vòm mái ở phía sau xe. Ở phía sau, cản cùng cụm đèn hậu hoàn toàn mới với cụm ống xả kép đặt chính giữa và các khe gió nằm đối xứng hai bên. Bên trong nội thất của mẫu 911 Targa phiên bản mới có tay lái theo phong cách của siêu xe hàng đầu Porsche 918 Spyder, kèm theo hệ thống thông tin giải trí Porsche Communication Management thế hệ mới với màn hình 7 inch, kết nối Apple CarPlay, tính năng định vị được nâng cấp với bản đồ của Google... 911 Targa mới cũng ddược trang bị hàng ghế sau. Tuy nhiên, hàng ghế này của xe rất chật chội và chỉ phù hợp để chở trẻ em hay một số hành lý lớn. Do có động cơ đặt phía sau nên vị trí khoang hành lý của 911 Targa đã được dời về phía trước nhưng dung tích khá nhỏ, chỉ 125 lít. Porsche 911 Targa 4 được trang bị động cơ 3.0 lít tăng áp hoàn toàn mới, 6 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Kết hợp hộp số 7 tốc độ PDK, 911 Targa 4 mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Mặc dù có động cơ mạnh mẽ hơn, nhưng những chiếc 911 mới vẫn có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm hơn 12% so với phiên bản cũ. Bên cạnh động cơ mới, chiếc xe còn được nâng cấp với giảm xóc mới, hệ thống treo chủ động PASM (Porsche Active Suspension Management). Tại thị trường Việt Nam, giá bán chính hãng cho một chiếc Porsche 911 Targa 4 là 8,030 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phiên bản 911 Targa 4S với công suất động cơ tăng thêm 55 mã lực so với bản thường có mức giá lên đến 8,9 tỷ đồng tại một số đại lý xe ôtô nhập khẩu.

