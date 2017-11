Kia Stinger 2018 "chốt giá" 721 triệu rẻ hơn BMW 4-Series

Mẫu xe ôtô Kia Stinger 2018 mới đầu tiên của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc từng được vén màn tại triển lãm Detroit diễn ra tại Mỹ hồi đầu năm nay. Đến nay, mặc dù chưa chính thức được tung ra thị trường nhưng giá bán của sedan này đã được hãng xe ôtô Kia tại thị trường Mỹ công bố. Cụ thể, mẫu sedan thể thao Kia Stinger 2018 sẽ chính thức được chuyển đến tay người tiêu dùng tại thị trường Mỹ vào tháng 12/2017 tới đây với tất cả gồm 5 phiên bản khác nhau, đi kèm mức giá dao động từ 31.900 – 49.200 USD (tương đương từ 721 triệu đến 1,12 tỷ đồng). Như vậy, so với đối thủ cùng phân khúc là BMW 4-Series Gran Coupe, Kia Stinger sở hữu mức giá hấp dẫn hơn rất nhiều (rẻ hơn khoảng 11.000 USD – tương đương 248 triệu đồng). Do đó, không loại trừ khả năng, Kia Stinger sẽ “làm mưa làm gió” tại “xứ sở cờ hoa” trong thời gian tới. Stinger được xem là mẫu xe đánh dấu bước ngoặc lớn trong lịch sử phát triển, nhà sản xuất ôtô của Kia với sự đột phá mới trong thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành, hướng đến sự sang trọng. Mặc dù là mẫu sedan thể thao nhưng nó lại sở hữu dáng vẻ của một chiếc coupe 4 cửa. Xe sở hữu kích thước dài x rộng lần lượt là 4.831 x 1.869, chiều dài cơ sở 2.905 mm. Diện mạo của mẫu xe mới nhà Kia ấn tượng với đường nét thiết kế sắc sảo, thể thao. Đặc biệt phần đuôi xe nổi bật với cánh lướt gió rộng, ăng-ten vây cá mập trên nóc và 2 cụm ống xả kép tinh tế. Vì được định vị ở phân khúc xe hạng sang nên khoang nội thất của Kia Stinger được trang bị nhiều tiện nghi đắt giá, ghế ngồi bọc da cao cấp, vô-lăng ba chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển chức năng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch và dàn âm thanh 6 loa (phiên bản thường) hoặc dàn âm thanh 9 loa dành cho các phiên bản cao cấp. Kia Stinger phiên bản 2018 cũng là mẫu xe từng được được thử nghiệm tại tại đường đua Nurburgring nổi tiếng ở Đức mới đây, nó là sản phẩm do hai hãng Hyundai và Kia đã cùng nhau xây dựng. Không chỉ mạnh mẽ trong vận hành, Kia Stinger 2018 còn là một mẫu xe thực dụng với khoang hành lý rộng không thua kém xe hatchback. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 255 mã lực, mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Khách hàng có thể thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho Kia Stinger mới với mức giá khoảng 2.200 USD. Cao cấp hơn là phiên bản Kia Stinger Premium 2.0T, phiên bản này sẽ được hãng xe hàn Quốc trang bị thêm một số tùy chỉnh với tính năng hiện đại hơn như đèn pha LED, cửa sổ trời, màn hình hiển thị 7 inch phía sau vô-lăng, màn hình giải trí 8 inch đặt tại trung tâm bảng điều khiển. Tiếp đến là bản GT mạnh mẽ hơn với động cơ V6 3.3T, khối động cơ này cho công suất tối đa 365 mã lực, mô-men xoắn cực đại 509 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây và đạt vận tốc tối đa 269 km/h. Cũng thuộc phiên bản GT nhưng cao cấp hơn là GT1 3.3T và cao cấp nhất là GT2 3.3T được thiết kế đậm chất thể thao hơn, nội thất hiện đại hơn với việc sử dụng chất liệu cao cấp, các trang bị trên xe được đánh giá cao với màn hình hiển thị Head-up ở bản GT2, bộ vi sai chống trượt, hệ thống phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động. Thậm chí giá bán của xe cũng có thể cao hơn một chút nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn (full option). Như vậy, Stinger 2018 chính là mẫu xe đắt nhất của hãng xe ôtô Kia tại thị trường Mỹ hiện nay, nó sẽ đối đầu trực tiếp với BMW 4-Series Gran coupe, Jaguar XE hay Audi A5 Sportback.

