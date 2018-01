Kia Sedona 2018 nâng cấp giá từ 920 triệu đồng tại Malaysia

Naza Kia đơn vị phân phối các mẫu xe Kia tại thị trường Malaysia đã chính thức xác nhận về việc sẽ đưa vào sản xuất và phân phối phiên bản Kia Grand Carnival (tên gọi khác là Kia Grand Sedona 2018) lắp ráp trong nước với 2 phiên bản KX và EX, thay vì nhập khẩu như trước đây. So với phiên bản trước đây, Kia Sedona 2018 lắp ráp CKD tại Malaysia có nhiều thay đổi về thiết kế. Về tổng thể, mẫu xe Sedona phiên bản mới này vẫn sẽ sở hữu kích thước tổng thể là: 5.115 mm dài x 1.985 mm rộng x 1.740 mm cao. Chiều dài cơ sở ở mức 3.060 mm.. Phần đầu xe với cụm đèn pha halogen cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Ngoài ra có thêm lựa chọn đèn pha LED, lưới tản nhiệt trên của xe được thiết kế mới với dạng nhiều nan xếp ngang. Xung quanh vẫn được ốp viền mạ cờ-rôm dạng to bản, phía dưới hốc đèn sương mù với kích thước lớn so với phiên bản trước đây. Phần đuôi xe sở hữu thiết kế không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước; đèn hậu được trang bị công nghệ LED, bảo vệ cản sau tích hợp đuôi xe cùng với trang bị tiêu chuẩn cánh gió đuôi trên cao tích hợp đèn phanh phụ, đem lại kiểu dáng thể thao cho Sedona 2018 mới. Bên cạnh một số chi tiết ngoại thất được làm mới, Sedona phiên bản CKD còn được hãng xe Kia trang bị hệ thống gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn tín hiệu rẽ. Cả 2 phiên bản của xe đều sử dụng mâm hợp kim đa chấu với kích thước 18 inch kèm lốp kích thước 235/60. Nội thất trên Kia Sedona 2018 với không gian rộng rãi và tiện nghi với 8 chỗ ngồi, đủ dùng cho đại gia đình nhỏ 3 thế hệ. Hàng ghế phía trước trên phiên bản Sedona 2.2 CRDI EX chỉnh điện 12 hướng. Ghế ngồi được bọc da. Vô-lăng 3 chấu tích hợp đủ các phím bấm chức năng. Chi tiết hơn, phiên bản KX được trang bị nội thất ghế nỉ hai tông màu, trong khi EX trang bị ghế bọc da, cả ba hàng ghế đều có cửa gió điều hòa. Hàng ghế thứ 2 có 3 ghế, với tỉ lệ 4:2:4, hai ghế lớn có thể trượt được, giúp việc ra vào hàng ghế ba trở nên dễ dàng hơn. So với các phiên bản CBU trước đây, Naza Kia đã có những nâng cấp thiết thực cho người dùng như hệ thống màn hình cảm ứng trung tâm, tích hợp Apple Carplay, Android Auto. Nhờ vậy, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng hệ thống định vị GPS nhờ vào ứng dụng này trên mẫu xe mới, cũng như kết nối Bluetooth để trải nghiệm âm nhạc. Hàng ghế thứ ba cũng có 3 ghế ngồi, nhưng có tỉ lệ gập là 50:50. Thể tích khoang hành lí là 359L, có thể mở rộng lên 2718L. Đồng thời, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cũng lần đầu tiên được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản thấp KX giúp xe cao cấp hơn trước đây. Xét về tính năng an toàn, cả hai phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí (2 túi khí trước, 2 túi khí bên và 2 túi khí rèm), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hệ thống cân bằng điện tử ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc khóa trẻ em ISOFix (3 ghế trên hàng ghế hai, và 1 ghế ở hàng ghế cuối). Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản tiếp tục được sử dụng động cơ Diesel dung tích 2.2L, sản sinh công suất 190 mã lực tại vòng tua 3800rpm, và momen xoắn cực đại đạt 440Nm trong dãy vòng tua 1750rpm-2750rpm. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Theo kế hoạch ban đầu, Kia Grand Sedona (Kia Carnival 2018) sẽ được sản xuất với 2 phiên bản, KX và EX, 8 ghế ngồi, với mức giá từ 920 triệu đồng đến 1,03 tỷ đồng. Tương tự như các mẫu xe Kia đang được phân phối tại Malaysia, xe có chế độ bảo hành 5 năm, không giới hạn km. Video: Xem chi tiết Kia Sedona 2018 nâng cấp CKD tịa Malaysia.

