Kia Rondo 2017 “chốt giá” từ 654 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe MPV 7 chỗ, Kia Rondo 2017 phiên bản nâng cấp (còn được gọi là facelift Kia Carens tại một số thị trường) từng bất ngờ xuất hiện tại một bãi gửi xe ở Việt Nam cách đây không lâu đã nhanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, một nguồn tin vừa cho biết về giá bán của mẫu xe hàng hot đang được người tiêu dùng trong nước chờ đợi. Theo đó, giá bán của Kia Rondo 2017 sẽ được nhà phân phối Thaco Trường Hải niêm yết từ 654 triệu đồng đến đến 857 triệu đồng tại Việt Nam. Với việc tung ra sản phẩm mới vào dịp cuối năm, sự xuất hiện của mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi - Rondo 2017 dự báo sẽ khiến cho thị trường ôtô trong nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ở thế hệ mới, Rondo phiên bản 2017 sở hữu nét thiết kế ngoại thất khiến nhiều người liên tưởng đến BMW 2-Series Active Tourer. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình mặt hổ đặc trưng của hãng, cản trước mở rộng đi kèm là thanh ngang làm bằng kim loại sáng. Cụm đèn pha thiết kế dạng mắt lồi nhìn tương tự như mắt ếch, trong khi đó đèn sương mù dạng hình chữ nhật nằm ngang nằm ở hố hút gió phía trước. Phần đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu lớn, một phần tích hợp ngay trên nắp ca-pô sau của xe. Bên cạnh đó là một ăng-ten gắn trên cánh gió sau của xe khá bắt mắt. Nội thất bên trong của Kia Rondo 2017 được hãng trang bị hai tông màu là đen hoặc be, hệ thống thông tin giải trí nâng cấp, đi kèm màn hình 8 inch, tích hợp ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay để kết nối điện thoại thông minh. Ghế ngồi với chất liệu mới, khách hàng có thể chọn nỉ hoặc da khâu hình quả trám - tuỳ cho từng thị trường. Không gian nội thất thiết kế 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới, các chi tiết trang trí bằng kim loại, giả carbon. Xe có kích thước (dài x rộng x ca) lần lượt là 4.525 x 1.805 x 1.605 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750. Khoảng sáng gầm 151 mm. Mặc dù chiều dài cơ sở của xe tăng lên 50mm so với thế hệ cũ nhưng kích thước tổng thể của xe lại giảm đi ít nhiều, chiều dài cơ sở ngắn hơn 20mm, bề rộng thu hẹp 15mm và chiều cao hạ thấp 45mm. Khoảng không gian đựng đồ trên Rondo 2017 khá rộng, hàng ghế 2,3 có thể gập xuống giúp cho hành khách có thể chứa được nhiều đồ dùng hơn cho những chuyến đi xa. Rondo có 4 phiên bản để lựa chọn bao gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ dầu diesel và 3 phiên bản trang bị động cơ xăng. Trên bản động cơ dầu diesel là loại tăng áp, 4 xi-lanh, 16 van DOHC, dung tích 1.7 lít, công suất cực đại 139 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 340 Nm tại 1750-2500 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ở 3 phiên bản động cơ xăng còn lại là loại động cơ 2.0 lít, công suất 159 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 194 Nm/4.800 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn được hãng xe Kia trang bị hệ thống chống bó phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, cân bằng điện tử ESP, ổn định thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chìa khóa thông minh, 6 túi khí, khóa cửa tự động.

Mẫu xe MPV 7 chỗ, Kia Rondo 2017 phiên bản nâng cấp (còn được gọi là facelift Kia Carens tại một số thị trường) từng bất ngờ xuất hiện tại một bãi gửi xe ở Việt Nam cách đây không lâu đã nhanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, một nguồn tin vừa cho biết về giá bán của mẫu xe hàng hot đang được người tiêu dùng trong nước chờ đợi. Theo đó, giá bán của Kia Rondo 2017 sẽ được nhà phân phối Thaco Trường Hải niêm yết từ 654 triệu đồng đến đến 857 triệu đồng tại Việt Nam. Với việc tung ra sản phẩm mới vào dịp cuối năm, sự xuất hiện của mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi - Rondo 2017 dự báo sẽ khiến cho thị trường ôtô trong nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ở thế hệ mới, Rondo phiên bản 2017 sở hữu nét thiết kế ngoại thất khiến nhiều người liên tưởng đến BMW 2-Series Active Tourer. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình mặt hổ đặc trưng của hãng, cản trước mở rộng đi kèm là thanh ngang làm bằng kim loại sáng. Cụm đèn pha thiết kế dạng mắt lồi nhìn tương tự như mắt ếch, trong khi đó đèn sương mù dạng hình chữ nhật nằm ngang nằm ở hố hút gió phía trước. Phần đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu lớn, một phần tích hợp ngay trên nắp ca-pô sau của xe. Bên cạnh đó là một ăng-ten gắn trên cánh gió sau của xe khá bắt mắt. Nội thất bên trong của Kia Rondo 2017 được hãng trang bị hai tông màu là đen hoặc be, hệ thống thông tin giải trí nâng cấp, đi kèm màn hình 8 inch, tích hợp ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay để kết nối điện thoại thông minh. Ghế ngồi với chất liệu mới, khách hàng có thể chọn nỉ hoặc da khâu hình quả trám - tuỳ cho từng thị trường. Không gian nội thất thiết kế 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới, các chi tiết trang trí bằng kim loại, giả carbon. Xe có kích thước (dài x rộng x ca) lần lượt là 4.525 x 1.805 x 1.605 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750. Khoảng sáng gầm 151 mm. Mặc dù chiều dài cơ sở của xe tăng lên 50mm so với thế hệ cũ nhưng kích thước tổng thể của xe lại giảm đi ít nhiều, chiều dài cơ sở ngắn hơn 20mm, bề rộng thu hẹp 15mm và chiều cao hạ thấp 45mm. Khoảng không gian đựng đồ trên Rondo 2017 khá rộng, hàng ghế 2,3 có thể gập xuống giúp cho hành khách có thể chứa được nhiều đồ dùng hơn cho những chuyến đi xa. Rondo có 4 phiên bản để lựa chọn bao gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ dầu diesel và 3 phiên bản trang bị động cơ xăng. Trên bản động cơ dầu diesel là loại tăng áp, 4 xi-lanh, 16 van DOHC, dung tích 1.7 lít, công suất cực đại 139 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 340 Nm tại 1750-2500 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ở 3 phiên bản động cơ xăng còn lại là loại động cơ 2.0 lít, công suất 159 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 194 Nm/4.800 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn được hãng xe Kia trang bị hệ thống chống bó phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, cân bằng điện tử ESP, ổn định thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chìa khóa thông minh, 6 túi khí, khóa cửa tự động.