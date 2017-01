Kia muốn “đấu" BMW với coupe 4 cửa Stinger GT

Vào năm 2011, Kia đã từng gây ấn tượng với một mẫu xe coupe 4 cửa ý tưởng mang tên gọi GT. Tuy nhiên, không ai vào lúc đó có thể ngờ rằng 6 năm sau, mẫu xe concept này đã được Kia "hiện thực hóa" và đưa ra thị trường dưới tên gọi Kia Stinger GT mới, hướng tới phân khúc của những chiếc sedan cao cấp hạng D từ Đức như BMW 4 Series Gran Coupe, 3 Series, Mercedes C-Class... Dù không phải là mẫu sedan hạng sang dẫn động cầu sau đầu tiên của Kia (danh hiệu này thuộc về chiếc K900), tuy nhiên Stinger GT có thể coi là chiếc xe 4 cửa đầu tiên của Kia hướng tới sự thể thao. Ngay từ bên ngoài, Stinger GT đã thể hiện "chất" thể thao của mình qua kiểu dáng đầy ấn tượng, được "chấp bút" bởi cựu thiết kế trưởng của Audi - Peter Schreyer. So với phiên bản concept, chiếc xe vẫn giữ lại được một số chi tiết thiết kế như "mang cá" với các đường gân nổi chạy từ vè trước tới dọc thân xe và đèn hậu kéo dài sang hai bên góc. Trong khi đó, phần đầu của Stinger GT dù khác biệt nhưng vẫn thể hiện sự thể thao và mạnh mẽ với lưới tản nhiệt "mũi hổ" rộng ngang và đèn pha LED hiện đại. Khi so sánh trực tiếp với đối thủ BMW 4 Series Coupe cùng mọi mẫu xe cùng phân khúc như Audi A5 Sportback, Infiniti Q50... trục cơ sở của xe lớn hơn hẳn với chiều dài lên tới 2,9 m, đem tới cho Stinger GT vẻ ngoài năng động. Thậm chí trục cơ sở của xe còn dài hơn cả Lexus GS lẫn Mercedes CLS - những mẫu sedan/coupe 4 cửa ở phân khúc trên. Ở bên trong nội thất, Stinger GT có bảng táp-lô được thiết kế đơn giản và phần nào đó mang "hơi hướng" của Mercedes với bề mặt táp-lô trơn, 3 khe thoát điều hòa hình tròn ở chính giữa và hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch đặt thẳng đứng. Các vật liệu sử dụng cũng được Kia lựa chọn loại cao cấp, cho thấy quyết tâm "lên đẳng cấp" của hãng với Stinger GT. Xe được trang bị sẵn các công nghệ an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm, nhận biết người đi bộ, phanh khẩn cấp... Với chiều dài 4,831 m và chiều rộng 1,869 m, Kia cho biết Stinger GT sẽ có cabin "cực kỳ rộng rãi" và khoang hành lý "đủ chỗ để đựng vài túi golf cỡ lớn". Tại Mỹ, phiên bản cơ bản của Stinger GT sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0l với công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm. Phiên bản cao cấp sử dụng động cơ V6 3.3l tăng áp kép tương tự chiếc Genesis G80 Sport, dem tới công suất lên tới 365 mã lực/494 Nm. Mọi phiên bản Stinger GT đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh. Khả năng vận hành của Stinger GT cũng được đảm bảo khi Kia đã phát triển và thử nghiệm chiếc xe ở trường đua huyền thoại Nurburgring, dưới sự lãnh đạo của ông Albert Biermann - Phó chủ tịch đội thử nghiệm và phát triển xe hiệu năng cao của Hyundai-Kia và từng "dẫn dắt" bộ phận M nổi tiếng của BMW. Phiên bản cao cấp nhất của xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây và tốc độ tối đa đạt 269 km/h. Stinger GT cũng là chiếc Kia đầu tiên được trang bị hệ thống treo chủ động có khả năng điều chỉnh điện tử với tên gọi Dynamic Stability Damping Control. Cùng với tay lái trợ lực điện tử, người lái có thể điều chỉnh giữa 5 chế độ lái khác nhau của xe. Vừa chính thức "trình làng" tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2017, Kia Stinger GT hiện chưa có giá chính thức. Tuy nhiên chiếc xe sẽ bắt đầu được bán ra tại Mỹ vào mùa hè này.

