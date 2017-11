Kia Morning S 2017 "chốt giá" 394 triệu tại Việt Nam

Sau 4 ngày kể từ khi THACO công bố giá bán, mẫu xe Kia Morning S 2017 đã chính thức có mặt tại các đại lý trên toàn quốc. Đây là phiên bản Morning cao cấp nhất, thế chỗ cho vị trí của bản Si trước đây. Với doanh số gặt hái thành công về cho Kia Việt Nam, việc bổ sung phiên bản mới sẽ giúp mẫu xe nhỏ này tiếp cận tới nhiều khách hàng khó tính hơn. Về thiết kế của Kia Morning S 2017 mới, mẫu xe này thay đổi hoàn toàn mang dáng vẻ trẻ trung và hiện đại hơn. Thay đổi đáng kể là trục cơ sở của xe được tăng thêm 15mm, từ mức 2.385mm lên mức mới 2.400mm, các hốc bánh được đẩy sát ra các góc xe. Kích thước tổng thể của Kia Morning mới là (Dài x Rộng x Cao) tương ứng (3.595 x 1.595 x 1.485)mm. Được "làm mới" lại so với thế hệ hiện tại, Morning mới sẽ không còn giữ kiểu dáng khá bầu bĩnh, "đáng yêu" như hiện nay. Xe sở hữu đèn pha vẫn là loại halogen kết hợp thấu kính. Một điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của xe đó là các đường viền hốc hút gió cản trước thiết kế trẻ trung hơn. Cản sau củ xe được thay đổi và làm mới với nẹp kim loại sáng và ống xả kép khá thể thao và "ngầu", tuy nhiên hai ống xả này chỉ mang ý nghĩa trang trí vì thực tế ống xả thật được giấu ở phía bên phải. Trong khi đó, ống xả kép ở bản Morning Si mới là hàng thật. Khác biệt với phần đầu xe sở hữu bóng đèn dạng halogen, cụm đèn hậu hình chữ C và đèn chiếu sáng ban ngày được trang bị dạng Led đầy cá tính. Đèn sương mù của xe dạng projector giống bản Si, mâm xe hợp kim dạng 4 chấu kép cỡ lớn có kích thước 15 inch. Điểm nâng cấp về mặt tính năng đáng giá trên Morning S 2017 là trang bị camera lùi và 2 túi khí (cho người lái và hành khách hàng ghế trước). Đối với người dùng xe lâu năm, phiên bản Si có thể độ thêm camera lùi tương tự bản S với chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng, bởi màn hình đã có sẵn. Bên trong xe, Kia Morning S 2017 được trang bị nhiều tính năng tiện ích, hữu dụng hơn, đồng thời nhiều trang bị an toàn tiên tiến cũng được áp dụng. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế theo kiểu dòng chảy – xu hướng trào lưu hiện nay – với màn hình trung tâm nổi tách biệt. Đặc biệt, cụm vô-lăng xe thể thao và cá tính hơn hẳn. Trên mẫu Morning S 2017 này, hãng xe ôtô Kia đã trang bị cho xe màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối qua Bluetooth, USB, AUX. Điều hòa tự động một vùng. Vô-lăng đa chức năng với các phím bấm điều chỉnh nhanh. Toàn bộ ghế ngồi bọc da. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 gia tăng không gian chứa đồ. Không gian cabin của xe hứa hẹn cũng sẽ rộng hơn do được hãng xe Kia thiết kế lại. Những trang bị an toàn nổi bật trên mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ này bao gồm kiểm soát ổn định thân xe, ổn định đường thẳng và torque vectoring (điều chỉnh vô lăng theo mô-men), phanh ABS khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát áp suất lốp. Kia Morning S 2017 tại Việt Nam vẫn dùng động cơ 4 xy-lanh, Kappa 1.25L, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Morning S AT 2017 có giá 394 triệu đồng, và sẽ giảm về 390 triệu từ 1/1/2018 do hưởng ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt cho dòng xe dưới 2.0L. Mẫu xe gia đình cỡ nhỏ, giá rẻ này hiện có 5 phiên bản, trong khi "đối thủ" Hyundai Grand i10 có đến 9 phiên bản khác nhau. Cả hai mẫu xe này vừa giảm giá vì được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện về 0%. Video: Xem chi tiết Kia Morning Si tại Việt Nam.

