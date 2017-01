Kia Morning 2017 trình làng, “chốt giá” 178,7 triệu

Trải qua 3 thế hệ, Morning hay Picanto đã trở thành một dòng xe cỡ nhỏ hạng B rất thành công trên Thế giới. Sau khi Kia tung ra những bản vẽ hé lộ thiết kế của Kia Morning 2017, hãng đã lần đầu tiên tung ra loạt ảnh thực tế của chiếc xe. Được "làm mới" lại hoàn toàn so với thế hệ hiện tại, Morning mới sẽ không còn giữ kiểu dáng khá bầu bĩnh, "đáng yêu" như hiện nay. Thay vào đó, cũng giống như "đàn anh" Rio, chiếc xe sẽ có phần thân với những đường nét cứng cáp, "cơ bắp" hơn. Dựa trên nền tảng của Hyundai i10, chiếc xe có các cửa kính bên giống y hệt nhưng thân xe hoàn toàn khác biệt. So với i10, Morning thế hệ mới còn hiện đại hơn với đèn pha với các dải LED chiếu sáng ban ngày và đèn hậu LED hình chữ C. Giống như bản vẽ từng được Kia hé lộ trước đây, chiếc Morning bản thương mại có bộ mâm 8 cánh kép 2 tông màu đẹp mắt. Một điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của xe đó là các đường viền hốc hút gió cản trước và dè bên sẽ được sơn màu tương phản với thân xe, tạo cảm giác trẻ trung hơn. Trong khi đó, nội thất của Morning cũng có vẻ cao cấp hơn thế hệ hiện tại nhờ thiết kế tối giản với bảng táp-lô tách rời với bảng điều khiển trung tâm, vô-lăng 3 chấu của Kia Optima và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng đặt thẳng đứng dạng tablet trên táp-lô. Không gian cabin của xe hứa hẹn cũng sẽ rộng hơn. Về hệ động lực, Morning 2017 được dự đoán sẽ vẫn giữ nguyên động cơ 1.0l 3 xi-lanh và 1.2l 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên Kappa của thế hệ hiện tại. Ngoài ra chiếc xe sẽ còn có phiên bản 1.0l 3 xi-lanh tăng áp Kappa TCI với công suất dự đoán khoảng hơn 100 mã lực cho phiên bản cao cấp. Ngoài động cơ, các lựa chọn hộp số như số sàn 5 cấp, tự động 4 cấp và tự động vô cấp CVT cũng sẽ được Kia trang bị cho Morning 2017. Mọi phiên bản của chiếc xe sẽ đều có hệ dẫn động cầu trước. Kia sẽ chính thức ra mắt Morning mới trên thị trường Thế giới với tên Picanto tại triển lãm Geneva vào tháng 3 năm 2017. Toàn bộ các thông tin chi tiết của xe cũng sẽ được công bố tại sự kiện này. Tại Hàn Quốc, giá bán của Morning 2017 đã được công bố là từ 7865 tới 10.639 USD tùy từng phiên bản (tương đương 178,7 - 241,7 triệu đồng). Xe sẽ được bán ở thị trường này từ ngày 17/1 tới.

