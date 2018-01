Kia Forte 2019 hoàn toàn mới chính thức trình làng

Tại Triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2018, Kia đã đem đến mẫu xe Forte thế hệ mới. Kia Forte 2019 mới là thế hệ thứ ba, tại Việt Nam mẫu xe này đã từng đổi qua các tên như Forte (thế hệ đầu) và K3, Cerato (thế hệ thứ hai). Các tên này có sự khác biệt tuỳ thị trường, bản chất vẫn là một mẫu xe. Về kích thước, Forte 2019 có chiều dài tổng thể tăng thêm 81mm (3,2 inch) lên đến 4.641mm (182,7 inch) so với thế hệ trước, cabin rộng hơn. Thân xe sử dụng 54% được làm bằng thép cường độ cao (High-Strength Steel) nhờ đó tăng 16% độ cứng thân xe so với thế hệ trước. Về ngoại thất, Kia Forte vẫn duy trì phom xe tương tự như thế hệ Cerato hiện đang bán tại Việt Nam, nhờ lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Kia Stinger, Forte phiên bản 2019 được thiết kế lại ấn tượng hơn với phần đầu xe có cụm lưới tản nhiệt tạo chiều sâu, đèn pha LED trước sau, cản trước với hai hốc gió cỡ lớn góc cạnh thể thao. Đuôi xe thiết kế thể thao hơn, đèn hậu LED đã được gọt giũa góc cạnh hơn, được nối liền bằng một dải ở giữa. So với thế hệ trước, khung xe Forte được hãng công bố có độ cứng tăng thêm 16% nhờ sử dụng 54% vật liệu thép độ cứng cao tân tiến. Kia trông đợi mẫu xe Forte mới sẽ đạt điểm an toàn cao của Viện bảo hiểm đường bộ Mỹ (IIHS). Nội thất của Kia Forte 2019 hoàn toàn mới cũng sẽ rộng rãi hơn nhờ chiều dài xe tăng thêm 81 mm. Khoảng để chân hành khách phía sau và thể tích cốp xe đều được nới thêm. Hệ thống giải trí đến từ màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn trên Forte phiên bản 2019 mới sẽ bao gồm: hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe đi lệch làn đường, hệ thống điều khiển hành trình, hệ thống cảnh báo va chạm trước... Với Kia Forte 2019, người mua sẽ được lựa chọn giữa hai hộp số là số tay 6 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT mới do Kia phát triển với đai thang tự động biến tốc vô cấp thông minh - Intelligent Variable Transmission. Về động cơ, Forte 2019 sử động cơ 04 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L cũ (Nu 2.0) ứng dụng Atkinson Cycle (động cơ tăng giãn nổ, giảm hút nén) cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 178Nm. Với động cơ kết hợp với hộp số vô cấp (CVT) mới, theo Kia xe có thể đi được 56 km trên mỗi 3,7 lít xăng (1 gallon xăng/ 35 miles). Khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên xe Forte 2019 được cũng hãng xe ôtô Kia nhấn mạnh. Hãng công bố mức tiêu thụ xăng trung bình với động cơ 2 lít, hộp số tự động này là 6,72 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Con số trước đây trên mẫu xe đời cũ là 7,35 lít/100 km. Hiện tại, cả ba phiên bản Kia Forte 2019, gồm LX, S và EX sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Mỹ. Mức giá cụ thể chưa được công bố. Trong tương lai, chắc chắn Kia Việt Nam sẽ bán mẫu xe này tại Việt Nam tuy nhiên cái tên xe dành cho thị trường của chúng ta vẫn là một ẩn số. Video: Kia Forte 2019 hoàn toàn mới chính thức trình làng.

