Không thắt dây an toàn nguy cơ văng khỏi ôtô gấp 30 lần

(Kiến Thức) - Người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn có nguy cơ bị bật khỏi xe cao gấp 30 lần trong khi va chạm. Hơn 75% trường hợp bị bật khỏi xe trong một vụ va chạm nghiêm trọng đều tử vong do thương tích

Thông tin trên được đưa ra tại buổi phát động chiến dịch “Bảo vệ điều quý giá của bạn” với chủ đề “Cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn trên ôtô” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á phối hợp cùng Genaral Motors Việt Nam (GM Việt Nam) tổ chức vào chiều ngày 1/4 vừa qua.

Chiến dịch này gồm chuỗi các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ kiến thức cho các phụ huynh sử dụng ôtô ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu ngăn chặn thương vong không đáng có ở trẻ nhỏ bằng việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của ghế an toàn cho trẻ em.

Chiến dịch “Bảo vệ điều quý giá của bạn” với chủ đề “Cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn trên ôtô”.

Khẳng định từ năm 2011 đến nay, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã giảm liên tục, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhìn nhận, mỗi ngày hơn 20 người đi và không quay trở về nhà, 60 người bị thương vì tai nạn giao thông. Hàng năm, tai nạn giao thông đã cướp đi từ 2,5-2,9% GDP của nước ta, mỗi ngày thiệt hại khoảng 250-300 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, cứ 4 phút trên thế giới, có một trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 2.000 trẻ em mỗi năm. Đây là một trong hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ Việt Nam từ 5-14 tuổi.

Đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức), tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn giao thông/100.000 trẻ em ở nước ta là khoảng 20, con số này của các nước ASEAN là khoảng 7,4 và ở các nước phát triển (OECD) là khoảng 4,5. Đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra tai nạn. Người ngồi trên xe không thắt dây an toàn có nguy cơ bị bật khỏi xe cao gấp 30 lần trong khi va chạm.



“Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vi phạm an toàn giao thông của trẻ em là do sự thiếu trách nhiệm của người lớn, đó là việc thiếu sự quan tâm, nhắc nhở con em khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng chưa làm nghiêm việc xử lý vi phạm của trẻ em và đặc biệt là những vi phạm của người lớn có liên quan,” ông Thái đánh giá.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chọn chủ đề năm An toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”.

Được biết, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chọn chủ đề năm An toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu giảm 10% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông so với năm 2017.