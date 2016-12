Kawasaki Z1000 phong cách R 2017 tại Việt Nam

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2014, Kawasaki Z1000 đã trở thành một trong những chiếc naked bike PKL được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên chưa bằng lòng với chiếc xe nguyên bản, rất nhiều chiếc Kawasaki Z1000 độ đã liên tục được các tay chơi Việt "show hàng". Vào tháng 11/2016, Kawasaki đã giới thiệu phiên bản cao cấp Z1000R 2017 với một số thay đổi như tem mới, heo Brembo M50 phía trước và phuộc Ohlins phía sau. Lấy cảm hứng từ phiên bản này, một biker Việt đã tiến hành độ lại chiếc Z1000 của mình theo phong cách của bản Z1000R 2017. Để chiếc xe có ngoại hình giống như Z1000R, Gần như toàn bộ thân xe đã được chủ nhân đặt dán kết hợp giữa 2 tông màu xám phay xước kim loại và vàng candy. Cặp xi-nhan trước đã được thay bằng loại Rizoma Action. Dè trước của xe được dán carbon, nằm hai bên là cặp đèn LED L4 trợ sáng trong đêm. Trong khi có thân xe màu xám khá "ngầu" thì với bộ mâm, chủ nhân đã lựa chọn cách sơn màu xanh chrome để tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Không giống như phiên bản Z1000 R 2017 thật, hệ thống phanh trước cùng phuộc Showa USD vẫn được chủ xe giữ nguyên bản. Nằm ở trên bình xăng của xe là nắp xăng Rizoma bằng nhôm CNC đóng mở nhanh, phía trên là cây trợ lực Hyperpro 24 nấc giúp ổn định tay lái. Bản thân tay lái của xe cũng đã được trang bị khá nhiều "đồ chơi" nổi bật. Ngoài cặp tay nắm Rizoma ở hai bên, ở bên trái tay lái còn có cùm côn CRG Raceline với tay chống gãy khi đổ. Trong khi đó ở phía bên tay phải, chủ xe đã trang bị cho Z1000 cùm ga cuốn Domino, cùm phanh Brembo Rossi Thái Lan và bình dầu Rizoma. Khối động cơ DOHC 4 xi-lanh 1043 cc nguyên bản của Z1000 không được can thiệp vào máy móc, tuy nhiên công suất động cơ vẫn được cải thiện do chủ xe đã trang bị bộ ECU Bazzaz cân chỉnh xăng gió và cây pô Austin Racing full system. Với các cải tiến này, chiếc xe đã có công suất tăng ít nhất 2 mã lực so với nguyên bản, đồng thời có tốc độ tối đa tăng từ 240 thành 265 km. Xung quanh động cơ là hàng loạt các món đồ chơi của DMV như ốp bảo vệ bưởng máy hay chống đổ. Giống như Z1000R 2016, chiếc xe đã có phuộc sau được nâng cấp lên phuộc Ohlins, nằm bên dưới là bình dầu phanh sau Rizoma. Với dàn để chân CNC của Gilles Tooling, tư thế ngồi của Z1000 có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn. Sau khi Kawasaki giới thiệu phiên bản Z1000R 2017 cách đây ít lâm, một biker Việt đã sở hữu trong tay chiếc Kawasaki Z1000 độ theo phong cách Z1000R với nhiều đồ chơi giá trị và thân xe dán tem đẹp mắt.

