Kawasaki Z1000 "nhái" tại Trung Quốc giá chỉ 87 triệu đồng

Chiếc xe côn tay JIAJUE N19 vừa xuất hiện tại thị trường Trung Quốc có phần đầu xe tương tự với Kawasaki Z1000 phiên bản mới hiện nay. Z1000 là mẫu xe mô tô naked-bike thần thánh tại thị trường Việt Nam với doanh số khá chạy trong nhiều năm qua, việc xuất hiện phiên bản môtô Kawasaki Z1000 nhái khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, đây là sản phẩm của thương hiệu xe máy Jiajue tại Chiết Giang, Trung Quốc. Được biết, Jiajue đã phát hành mẫu xe máy côn tay mới của mình theo phong cách của mẫu xe môtô Z1000 đến tà hãng xe máy đình đám Kawasaki, Nhật Bản. Tuy nhiên, theo nhiều người chơi xe cho biết chiếc xe này đã nhái tới 90% của Z1000. Từ các bức ảnh, có vẻ như không khó khăn để nhận ra màu sắc, tầm vóc của chiếc Z1000 ở cái nhìn đầu tiên. Cụ thể, phần đầu xe của chiếc JIAJUE N19 được thiết kế giống y hệt siêu phẩm naked-bike Kawasaki Z1000 phiên bản mới đang được bán ra trên toàn thế giới hiện nay. Bảng điều khiển dạng đồng hồ LCD có thiết kế tương đồng Kawasaki Z1000 nhưng được thiết kế khá màu mè và mang nhiều chi tiết "hàng mã". Các kích thước của mẫu JIAJUE N19 này cũng không hề khác biệt, thậm chí các chi tiết khác của chiếc xe nhái này cũng mang những nét góc cạnh mạnh mẽ của ngôn ngữ thiết kế đình đám Sugomi nhà Kawasaki. JIAJUE N19 sử dụng hệ thống treo trước hành trình ngược kết hợp phanh kép bốn piston với đĩa đường kính 300mm. Hệ thống phanh sau trang bị 1 piston và đĩa đơn đường kính 240mm. Trọng lượng khô của chiếc xe giảm 163kg, chiều cao yên 790mm, độ lún mặt đất tối thiểu cho 175mm. Kết cấu ống xả 2 bên tương tự hàng xịn nhưng được làm không chuẩn, nếu là người am hiểu về xe cũng có thể dễ dàng nhận ra. Kích thước, cỡ lốp và bộ vành thiết kế chữ Y cũng không khác biệt so với Kawasaki Z1000. JIAJUE N19 được hãng xe Trung Quốc trang bị khối động cơ đôi 2 xi-lanh làm mát bằng nước, với mã lực tối đa 20.6kW / 8,300rpm và mô-men xoắn tối đa 28nm / 6,000rpm ở phiên bản 400cc, trong khi phiên bản 450cc, xe trọng lượng tăng 4kg, mã lực tối đa tăng lên 27kW / 8,300rpm, mô-men xoắn cực đại 35Nm / 6,000rpm. Được biết mẫu xe côn tay JIAJUE N19 nhái Kawasaki Z1000 sở hữu mức giá chỉ 86-89 triệu đồng dành cho 2 phiên bản 400cc và 450cc tại thị trường Trung Quốc. Nó rẻ hơn khá nhiều so với mẫu xe Kawasaki Z1000 phiên bản mới nhất hiên nay tại thị trường Việt Nam khi được niêm yết chính hãng là 399 triệu đồng. Video: Kawasaki Z1000 nhái tại Trung Quốc giá chỉ 87 triệu đồng

