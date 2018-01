Kawasaki Vulcan S 2018 "chốt giá" 193 triệu đồng tại Ấn Độ

Cụ thể, mẫu xe Kawasaki Vulcan S 2018 được lắp ráp tại nhà máy Chakan của Kawasaki gần Pune. Theo hãng xe máy Kawasaki, Vulcan S mới sẽ đem lại ấn tượng mạnh với những người đam mê môtô phân khối lớn nhưng lại yêu thích sự xê dịch trên những dòng xe hoài cổ lãng tử. Về thiết kế bên ngoài, Kawasaki Vulcan S 2018 sở hữu một vài chi tiết mới tạo nên sự khác biệt khi so với phiên bản trước đó, mẫu xe mới này được trang bị thêm mâm xe, màu và tem xe phong cách mới... Tuy nhiên, về tổng thể nó không có quá nhiều thay đổi so với "người anh em" Vulcan S 650 đang bán tại Việt Nam. Ở phần đầu, đèn pha của xe được thiết kế mang phong cách hiện đại khá giống với mẫu xe cơ bắp Harley-Davidson V-Rod. Trong khi đó bảng đồng hồ của xe có đôi chút ảnh hưởng của nhiều thương hiệu mới hiện nay được trang bị một đồng hồ dạng kim hiển thị vòng tua máy, một màn hình lcd hiển thị tốc độ, nhiên liệu, thống số... Chỉ thay đổi một số chi tiết bên ngoài, mẫu Vulcan S 2018 mới cũng giống như phiên bản trước khi được xây dựng và phát triển dựa trên "người anh em" ER-6N với kiểu dáng đặc trưng của một mẫu cruiser hạng trung đúng nghĩa như tay lái cao và dài, kết hợp cùng vị trí ngồi thấp với chiều cao yên chỉ vào khoảng 706 mm. Vulcan S 2018 sử dụng khung thép bao quanh, giúp xe trở nên nhỏ gọn và hầm hố hơn. Xe sở hữu kích thước là 2.311 x 881 x 1.110 mm (dài x rộng x cao), xe có khoảng sáng gầm là 130 mm, được trang bị bình xăng có dung tích 14 lít và có trọng lượng lên đến 228 kg. Trên phiên bản mới này, hãng xe máy Kawasaki trang bị cho Vulcan S C2018 hệ thống phanh đĩa đơn cho cả 2 bánh với đĩa trước 300 mm và đĩa sau 250 mm đi kèm hệ thống chống bó cứng ABS mới nhất của hãng. Cả 2 bánh đều có vành đúc 5 chấu thể thao với vành trước kích thước 18 inch. Là một mẫu xe mang đậm phong cách cruiser, tuy nhiên trên Vulcan S lại sử dụng hệ thống gầm khá cao giúp cho người lái cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng đa dạng địa hình. Ngoài ra xe được trang bị bộ bộ lốp lớn với kích thước trước là 120/70-18 và lốp sau là 160/60-17. Tuy nhiên hệ thống ống xả của xe lại đặt khá thấp. Hệ thống treo trước của mẫu xe mới vẫn đến từ phuộc ống lồng Telescopic hành trình 41 mm, treo sau sử dụng giảm xóc đặt chéo tương tự ER-6N. Bên cạnh đó, bộ khung thép kết hợp cùng các chi tiết khiến chiếc xe trông "gân guốc" và gần với những mẫu naked-bike "cơ bắp" hơn. Phiên bản ở Ấn Độ vẫn sử dụng động cơ vay mượn từ Ninja 650, sản sinh công suất tối đa 61 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 6.600 vòng/phút. Tuy nhiên khối động cơ này đã được hiệu chỉnh lại để phù hợp với đặc tính của dòng cruiser. Tại thị trường Ấn Độ, giá môtô Kawasaki Vulcan S 2018 khởi điểm từ 5.44 lakh (khoảng 193 triệu đồng), rẻ hơn khoảng 50 triệu so với Việt Nam. Điều này cũng không phải là bất ngờ khi xe ở Việt Nam là xe nhập khẩu, còn chiếc xe này được lắp ráp tại Ấn Độ.Video: Xem chi tiết mẫu xe môtô giá rẻ Kawasaki Vulcan S 2018



