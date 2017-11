Kawasaki “vén màn” môtô Ninja 250 phiên bản 2018

Trong phân khúc sportbike 250- 300cc, mẫu xe môtô Kawasaki Ninja 250 được rất nhiều người mới tập chơi môtô phân khối lớn lựa chọn do khả năng vận hành ổn định và thiết kế khá đẹp mắt. Tiếp nối những thành công đó, phiên bản mới của chiếc sportbike Ninja 250 đã được Kawasaki cho ra mắt tại triển lãm Tokyo 2017. Như vậy Kawasaki Ninja 250 2018 cùng với Kawasaki Ninja 400 là hai “tân binh” được hãng xe cho ra mắt thị trường quốc tế. Ở thế hệ mới này, Ninja 250 là sự “lột xác” hoàn toàn so với “người tiền nhiệm”. Dàn nhựa được thiết kế mới khá giống mẫu Ninja 400. Thiết kế đầu xe hầm hố va hiếu chiến hơn với cánh gió, cụm đèn pha sắc sảo và kính chắn gió trong suốt tạo nên một diện mạo thể thao hơn. Hãng xe máy Kawasaki đã thiết lập mục tiêu cho chiếc Ninja 250 “nhẹ, nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và xử lí tuyệt vời.”. Một bộ khung lưới mắt cáo kết hợp tất cả các thành phần giúp cho chiếc xe có khả năng xử lý thể thao. Đèn pha và đèn hậu dạng LED trong khi đèn xi-nhan vẫn sử dụng bóng thường. Khối động cơ 2 xy-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 250 cc của Kawasaki Ninja 250 sản sinh công suất tối đa 38,4 mã lực tại vòng tua máy 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại ở mức 23,5 Nm ở 10.000 vòng/phút. Như vậy, so với công suất 32,5 mã lực của thế hệ cũ, Ninja 250 2018 mạnh hơn đáng kể. Cảm giác lái của chiếc xe được bảo đảm bởi cặp phuộc ống lồng và giảm xóc đơn phía sau cùng với phanh ABS thế hệ mới của Nissin cũng là trang bị tiêu chuẩn. Kawasaki Ninja 250 2018 dài 1.990 mm, rộng 710 mm và cao 1.120 mm.

Bên cạnh đó, chiều cao yên khá thấp, ở mức 785 mm và trọng lượng của xe chỉ 167 kg giúp dễ dàng di chuyển và phù hợp với tất cả các khách hàng. Dự kiến Kawasaki Ninja 250 2018 sẽ được bán ra trong năm sau với hai tùy chọn màu là xanh và đen. Hiện giá bán của hai mẫu xe mới Ninja 250 và 400 chưa được Kawasaki công bố chính thức.

