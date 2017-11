Kawasaki Ninja 400 "chốt giá" 135 triệu sắp về Việt Nam

Mẫu xe môtô Kawasaki Ninja 400 ABS 2018 đã chính thức có mặt tại Thái Lan sau khi ra mắt tại Tokyo Motor Show 2017 vừa qua. Cùng với “người anh em” Ninja 250R 2018 có ngoại hình tương tự, mẫu xe môtô thể thao này có thiết kế hoàn toàn mới thừa hưởng từ đàn anh Ninja 650, Ninja 400 sẽ thay thế cho mẫu Ninja 300, cùng hàng loạt nâng cấp đáng. Về thiết kế, Kawasaki Ninja 400 bản 2018 mang nhiều hơi hướng của dòng sản phẩm đầu bảng là siêu môtô Ninja H2, đặc biệt là ở khía cạnh khuôn hình tổng thể. Chính vì thế dù nhẹ hơn, nhưng mẫu xe mới này lại có vẻ đồ sộ và rộng ngang hơn so với Ninja 300. Điều này cũng cho phép xe che gió tốt hơn cho người điều khiển. Hãng xe máy Kawasaki đã thiết lập mục tiêu cho chiếc Ninja 400 “nhẹ, nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và xử lí tuyệt vời.”. Một bộ khung lưới mắt cáo kết hợp tất cả các thành phần giúp cho chiếc xe có khả năng xử lý thể thao. Với yên xe cao 786mm, việc lên xuống xe nhìn chung khá dễ dàng, Kawasaki Ninja 400 là sự “lột xác” hoàn toàn so với Ninja 300. Thiết kế đầu xe hầm hố va hiếu chiến hơn với cụm đèn pha sắc sảo và kính chắn gió trong suốt tạo nên một diện mạo thể thao hơn. Cặp mâm 5 cánh đơn lấy từ đàn anh Ninja 650 cũng khiến kiểu dáng Ninja 400 trông ấn tượng hơn nhiều so với thế hệ trước đây. Trong khi đó, toàn bộ khung vỏ xe đều được làm mới với trọng lượng giảm đi 6kg (còn 168kg) so với Ninja 300 trước đây. Đây là kết quả từ nỗ lực "ăn kiêng" rất lớn khi phanh trước của xe có đĩa với đường kính 310mm (do Nissin chế tạo) kèm hệ thống chống bó cứng ABS, trong khi thụt giảm xóc trước cũng tăng đường kính từ 27mm lên 31mm. Khối động cơ 2 xy-lanh song song dung tích 399cc của Kawasaki Ninja 400 phiên bản 2018 có sức mạnh tối đa 44,8 mã lực tại 9.500 vòng/phút và lực mô-men xoắn cực đại 28lbft (37 Nm) tại 7.500 vòng/phút, tăng 39 mã lực và 19.9lbft so với người tiền nhiệm của nó trước đây. Hãng xe máy Kawasaki cung cho biết thêm, khối động cơ mới này sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn với mô men xoắn giảm xuống. Dung tích bình xăng 14 lít, giúp Ninja 400 đi được tối đa 338 km mỗi lần đổ đầy bình. Hộp số 6 cấp của xe cũng trang bị hiện đại hơn khi hỗ trợ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số (slipper clutch). Ninja 400 đã được hãng Kawasaki chính thức công bố tại Thái Lan với các phiên bản màu như: Tiêu chuẩn (màu đen) và Bản đặc biệt KRT với mức giá ch từng phiên bản từ 196,000 bath (tương đương 135 triệu đồng) cho đến 205,000 bath (tương đương 142 triệu đồng). Theo nhiều thông tin không chính thức, Mức giá môtô Ninja 400 niêm yết chính hãng từ Kawasaki tại Việt Nam sẽ vào khoảng 160 triệu đồng (đây là giá phỏng đoán, Giá bán Ninja 400 chính hãng tại Việt nam vẫn chưa được công bố). Ninja 400 có thể sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2018.

