Jaguar XK120 SE - chiếc xe hơi hiếm và sexy nhất thế giới

Chiếc xe Jaguar XK120 SE trong bài viết này được xem là độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay. Nó được Pininfarina thiết kế vào năm 1954 và mới đây, nó đã được các chuyên gia và thợ lành nghề bỏ ra tới 6725 giờ công để phục hồi lại hoàn toàn như nguyên bản. Năm 1954, ông Max Hoffman – một nhà nhập khẩu xe hơi châu Âu sang trọng trong thập kỷ 50 đã mua chiếc xe Jaguar XK120 và chuyển nó về trụ sở của mình tại New York. Ông cũng được cho là người đã truyền cảm hứng cho Pininfarina để tạo ra hình dáng tuyệt đẹp cho chiếc XK. Được giới thiệu lần đầu tiên tại Geneva Motor Show 1955, chiếc xe thể thao Jaguar XK120 cũng đồng thời xuất hiện tại Triển lãm Autocar vào cuối năm đó. Đáng lẽ nó còn được giới thiệu tại Triển lãm Turin (Italia) nếu như Hoffman không quá sốt ruột muốn nhận chiếc xe. Ông David Barzilay, Chủ tịch CMC – đơn vị chịu trách nhiệm khôi phục chiếc xe cho biết : “Có rất ít thông tin về chiếc xe. Chúng tôi chỉ chắc chắn rằng Hoffman là đại lý cung cấp, sau đó là chủ sở hữu đầu tiên và chỉ có duy nhất một chiếc XK120 SE do Pininfarina thiết kế sản xuất". Với những thông tin về xe thể thao Jaguar XK120 SE đình đám này, nó được nhiều chuyên gia đánh giá là chiếc xe cực hiếm trong thế giới xe hơi. “Một số bộ phận không còn tồn tại trên thị trường và chúng tôi phải làm lại các cản va cùng nhiều chi tiết crom dựa vào các tấm ảnh chụp. Chúng tôi dùng công nghệ quét và in 3D cả trong và ngoài chiếc xe. Một số chi tiết bị mất như cửa sổ sau cũng được tái tạo lại theo cách này”, ông David Barzilay, Chủ tịch CMC cho biết. Việc phục hồi đã làm mới hoàn toàn nhiều bộ phận, chẳng hạn các panel phía sau, sàn xe, bọc lại nội thất da cho xe. Phần khung gầm được sửa chữa và sơn lại hoàn toàn, các cản trước, sau cũng được làm lại. Theo đơn vị chịu trách nhiệm phục hồi chiếc xe Jaguar XK120 SE, ước tính khoảng 80% chi tiết gốc làm từ crom buộc phải phục hồi, có khi làm mới hoàn toàn, gồm cả bo viền của toàn bộ cửa sổ. Trong khi đó nội thất được CMC trang bị lại đầy đủ, động cơ và hộp số cũng làm lại. Mẫu Jaguar XK120 SE năm 1954 của Pininfarina trong bài viết này được trang bị động có 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 3,2 lít, cho công suất 182 mã lực ở 5300 vòng/phút. Nó được xem là chiếc xe hiếm và sexy bậc nhất lịch sử công nghiệp xe hơi thế giới. Video: Jaguar XK120 SE - chiếc xe hơi hiếm và sexy nhất thế giới.

