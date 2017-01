Isuzu Việt Nam "chốt giá" D-Max Type-Z 2017 từ 760 triệu

Để cải thiện thêm hình ảnh Isuzu D-Max và giúp cho chiếc bán tải này thêm hấp dẫn trong mắt khách hàng Việt Nam, Isuzu vừa công bố phiên bản D-Max Type Z 2017 mới với các trang bị nâng cấp cá tính hơn. Về ngoại hình, Isuzu D-Max Type Z 2017 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với màu sơn đỏ sa mạc Venetian Red. Nổi bật trên nền đỏ là hai sọc đen cỡ lớn chạy từ nắp capô lên nóc và kết thúc ở đuôi xe. So với phiên bản tiêu chuẩn, Isuzu D-Max Type Z 2017 có logo thiết kế cá tính ở bên thân và đuôi xe cùng ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa cũng như la-zăng được sơn màu đen bóng. Phía trước, bản Type Z dùng lưới tản nhiệt màu đen. Bên cạnh đó là bộ bodykit với ốp cản trước, nẹp lườn và chắn bùn khác biệt. Xe sở hữu thùng cuộn và khung thể thao mới, kích thước của thùng xe bao gồm chiều dài 1.485 mm, rộng 1.530 mm và cao 465 mm. La-zăng nhôm đúc hợp kim 17 inch có thiết kế 5 chấu đơn khỏe khoắn và sơn màu đen bóng, đi kèm lốp có kích thước 255/65R17. Isuzu D-Max Type Z 2017 có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 5.295 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 3.095 mm. Bên trong khoang lái của Isuzu D-Max Type Z 2017 là bộ nội thất được bọc da và ốp vân gỗ tinh tế. Vô lăng bọc da đa chức năng, tay nắm cửa trong mạ crôm và ghế lái chỉnh điện là những điểm nhấn khác của nội thất. Thiết kế nội thất trong xe không có gì thay đổi, so với các bản thường là các chi tiết như bảng táp lô, bệ cửa, bệ cần số,… được ốp gỗ. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch với các kết nối như Bluetooth, hệ thống 6 loa, chức năng giải trí với phần mềm iOS hay Android. Các tính năng an toàn được trang bị trên mẫu xe bán tải Isuzu D-Max Type Z 2017 bao gồm cửa sổ chống kẹt tay, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA cùng 2 túi khí dành cho tài xế và hành khách. suzu D-Max Type Z 2017 sẽ sử dụng động cơ dầu tăng áp VGS turbo 2.5 lít và 3.0 lít tương tự như hai phiên bản tiền nhiệm D-max LS và D-max Type X. Trong đó, động cơ dầu tăng áp VGS turbo 2.5 lít sản sinh công suất 134 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô men xoắn 320 Nm tại 1.800 - 2.800 vòng/phút. Động cơ dầu tăng áp VGS turbo 3.0 lít cho công suất 161 mã lực, mô men xoắn cực đại 380 Nm. Cả hai tuỳ chọn động cơ này trên bản D-max Type Z đều được kết hợp hộp số sàn, hoặc hộp số tự động 5 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu 4x4. D-Max Type Z 2017 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá khởi điểm 760 triệu đồng cho bản 2.5L 4X4 MT. Con số tương ứng của bản 2.5L4X4 AT cũng như 3.0L 4X4 AT lần lượt là 800 triệu và 840 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe được bảo hành tới 5 năm và 200.000 km.

