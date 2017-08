Isuzu ra mắt xe ôtô địa hình off-roader MU-X 2017 "cực độc"

Hiện nay trên thị trường, mẫu xe Isuzu MU-X 2017 là chiếc SUV có khả năng địa hình tốt nhất. Để mở rộng thị phần của MU-X, hãng xe tải Nhật đã vừa trưng bày chiếc Isuzu MU-X Off-roader mới tại triển lãm ôtô Indonesia, hướng tới các "tay chơi" offroad chuyên nghiệp và các công ty khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt thường xuyên đi các địa hình khó. Dựa trên cơ sở phiên bản MU-X sau nâng cấp giữa vòng đời, có thể thấy ngay sự khác biệt của MU-X Off-roader. Thay vì cản trước nguyên bản, chiếc xe đã được Isuzu thay toàn bộ hệ thống ba-đờ-sốc trước bằng thép chuyên dụng của xe offroad. Không chỉ có sẵn lỗ chờ để lắp tời, cản này còn tăng góc tới cho chiếc xe. Ở hai bên thân xe, khoảng sáng gầm cơ bản cùng mâm của MU-X Off-roader vẫn giữ nguyên so với phiên bản thường. Tuy nhiên bọc xung quanh bộ mâm là những chiếc lốp gai địa hình chuyên nghiệp. Isuzu cũng đã lắp sẵn cho xe một baga lớn trên mui để chằng đồ. Dù có cản trước được độ lại, tuy nhiên cản sau của chiếc xe vẫn giữ nguyên của phiên bản thường. Tuy nhiên, toàn bộ cửa kính ở khoang hành lý phía sau đã được bịt kín, đồng thời khoang hành lý cũng được cải tạo để trở thành một khoang chứa độc lập ở phía sau. Ở bên trong nội thất, xe địa hình MU-X Off-roader được tối giản hơn so với phiên bản thường khi sử dụng bảng táp-lô bằng nhựa cứng cùng ghế ngồi bọc vật liệu rẻ tiền, dễ chùi rửa hơn. Tuy nhiên chiếc xe vẫn được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng. Các ghế ngồi của xe cũng chỉ được chỉnh cơ, thay vì có ghế lái chỉnh điện. Với khoang sau được cải tạo lại, MU-X Off-roader cũng chỉ còn có thể ngồi được 5 người do hàng ghế thứ 3 đã bị loại bỏ. Hiện không rõ MU-X Off-roader sử dụng loại động cơ nào. Dòng xe này đang có 2 phiên bản động cơ dầu chính. Trong đó, động cơ nhỏ hơn sở hữu dung tích chỉ 1.9l và 4 xi-lanh thẳng hàng, nhưng được trang bị tăng áp để cho công suất tối đa 150 PS và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ lớn hơn có dung tích 3.0l 4 xi-lanh thẳng hàng, có công suất 177 PS và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Isuzu đã xác nhận xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Vừa được trưng bày tại triển lãm ôtô Indonesia, Isuzu chưa công bố kế hoạch phân phối MU-X Off-roader và giá của xe.

