Isuzu mu-X 2018 "chốt giá" từ 620 triệu đồng

Jiangxi Isuzu Motors – một công ty liên doanh ôtô ở Trung Quốc – vừa ra mắt bản nâng cấp của chiếc xe Isuzu mu-X 2018 với giá từ 178.800 nhân dân tệ (tương đương 27.275 USD - khoảng 620 triệu đồng) đến 268.800 nhân dân tệ (tương đương 41.000 USD - 931 triệu đồng). Tổng thể thiết kế bên ngoài của mẫu xe Isuzu mu-X 2018 vẫn giữ nguyên giống như phiên bản cũ, chỉ sửa đổi một số chi tiết như cản trước, cản sau, mâm xe kích thước 18 inch, đèn sương mù mạ crôm và phần lưới tản nhiệt. Riêng phần đèn pha LED cùng với đèn chiếu sáng ban ngày cũng được Isuzu thiết kế lại. Cụm đèn hậu của chiếc xe vẫn giữ lại kiểu dáng nhưng thay đổi đồ họa chiếu sáng mới hơn so với trước. Dưới 4 cánh cửa đều có đèn chiếu dòng chữ ‘Isuzu’ lên mặt đất khi cửa mở. Ở phía sau phiên bản mới này không có sự khác biệt lớn so với trước ngoài trừ việc sử dụng đèn LED cho cụm đèn hậu. Phía trên nắp ca-pô sau là ăng ten vây cá mập, ngoài ra bộ la-zăng mới làm bằng hợp kim 18 inch, đi kèm là bộ lốp 255/60, lớn hơn so với phiên bản cũ. Nội thất của xe hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ khi được hãng xe hơi Isuzu nâng cấp bảng điều khiển trung tâm hoàn toàn mới. Màn hình cảm ứng 8 inch giống máy tính bảng đặt chính giữa, hỗ trợ Apple CarPlay, kết nối Carlife của Baidu, cùng với hàng loạt tính năng giải trí khác. Phần cần số được thiết kế lại. Hệ thống chọn chế độ lái với núm xoay mới. Vô-lăng thay đổi đẹp mắt hơn, tích hợp các phím chức năng. Bên cạnh đó là một số chi tiết sử dụng vật liệu giả vân gỗ, đèn chiếu sáng nội thất và hệ thống âm thanh của thương hiệu Yamaha. Tại thị trường Trung Quốc, hai động cơ dầu tăng áp được trang bị cho Isuzu mu-X 2018 đều đi cùng tùy chọn hộp số tay 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra xe cũng có hệ thốn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Động cơ đầu tiên cuả xe sẽ là loại dung tích 1,9 lít, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, thay thế cho động cơ dung tích 2,5 lít cũ. Và thứ hai là động cơ dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Video: Chi tiết mẫu xe SUV hạng trung Isuzu mu-X 2018.

