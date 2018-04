Hyunhdai ra mắt Kona 2018 chạy điện “đấu” Chevrolet Bolt EV

Hyundai Kona EV 2018 bản chạy điện là mẫu crossover nhỏ gọn đầu tiên này của Hyundai có thể đi 250 dặm (402 km) sau mỗi lần sạc đầy nhờ vào bộ pin lithium-ion 64 kWh, nhiều hơn 12 dặm so với chiếc Chevrolet Bolt EV, 30 dặm so với chiếc Tesla 3 tiêu chuẩn, và nhiều hơn đến... 99 dặm nếu so với chiếc Nissan Leaf. Xe vừa ra mắt tại triển lãm ôtô New York 2018 và hứa hẹn sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào cuối năm nay. Vê thiết kế, Hyundai Kona EV chạy điện có thiết kế khá giống chiếc Kona bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên chi tiết được xem khác khác biệt nhất đó là phần lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của Hyundai Kona EV dạng kín có phần lạ lẫm hơn rất nhiều. Cụm đèn hậu đi kèm đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi đặt tách biệt . Hyundai Kona EV 2018 bản chạy điện có 2 phiên bản để người tiêu dùng chọn lựa là bản dùng pin 39,2 kWh cho phạm vi 300 km hoặc bản dùng pin 64 kWh cho phạm vi 470 km. Người dùng tại Mỹ không thể lựa chọn phiên bản thấp hơn vì Hyundai chỉ mang đến thị trường này phiên bản cao nhất. Bên trong xe, trang bị giải trí đến từ màn hình 7 inch đủ chức năng. Các ghế ngồi trong xe là loại điều chỉnh bằng điện 8 chế độ, có sưởi ấm và thông gió. Khoang hành lý khá rộng. Hyundai Kona EV dự kiến bán ra thị trường Mỹ vào quý IV năm 2018. Xe sẽ được bán tại California trước, sau đó mới đến các tiểu bang phía Tây và Đông Bắc. Hãng xe hơi Hyundai vẫn chưa đưa ra giá cụ thể cho mẫu xe này. Nguồn ảnh: Hyundai. Hyundai Kona EV 2018.



