Hyundai Verna 2017 tăng giá, tin buồn cho khách Việt

Theo trang tin ôtô indianautosblog cho biết, do nhu cầu sử dụng lớn của người tiêu dùng tại thị trường đông dân thứ hai Thế giới đã khiến cho Huyndai tại Ấn Độ đang "rục rịch" lên kế hoạch điều chỉnh mức giá bán đối với mẫu xe ôtô Hyundai Verna 2017. Như vậy, việc sắp sửa tăng giá bán đối với Hyundai Verna (hay còn có tên gọi khác là Accent tại Việt Nam) sẽ là tin không vui dành cho khách hàng Việt. Vì nếu giá bán của mẫu xe này tăng thì khi nhập khẩu về Việt Nam giá cũng sẽ tăng theo. Hiện giá bán của Verna 2017 tại thị trường Ấn Độ dao động từ 799.990-1.287.990 Rupee (khoảng 280 triệu đến 452 triệu đồng). Như vậy, chỉ cần làm phép tính nhẩm đơn giản giá về nước cũng sẽ rơi vào khoảng 400-600 triệu đồng. Ra mắt thị trường lần đầu vào tháng 10 năm ngoái tại thị trường Trung Quốc, so với thế hệ cũ, thiết kế của Huyndai Verna phiên bản mới được lột xác với ngôn ngữ thiết kế Điêu khắc dòng chảy (Fluidic Sculpture) 2.0 quen thuộc. Cụm đèn pha LED nổi bật, bộ lưới tản nhiệt kiểu lục giác với đường viền mạ crôm sáng, đèn sương mù nằm trên cản trước bao bởi đường viền kim loại sáng. Bộ mâm trên xe làm bằng hợp kim 5 chấu 16 inch, kích thước dài x rộng x cao tương ứng lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.475 (mm)cùng chiều dài cơ sở 2.600mm. Nội thất của Huyndai Verna 2017 với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone qua Android Auto hay Apple Carplay, điều khiển bằng giọng nói và điều hòa tự động. Nằm dưới nắp ca-pô của Verna 2017 với 2 tùy chọn động cơ gồm 1 động cơ xăng và 1 động cơ diesel cùng có dung tích 1.6 lít. Trong đó, động cơ xăng Gamma Dual VTVT 1.6 lít sản sinh công suất tối đa 123 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 151Nm tại 4.850 vòng/phút. Bản động cơ thứ hai là loại diesel U2 CRDi 1.6L, sản sinh ra công suất 128 mã lực tại 4000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm trong khoảng 1.500-3000 vòng/phút. Hai động cơ này kết hợp cùng 2 tùy chọn hộp số gồm hộp số sàn và hộp số tự động 6 cấp. Trang bị an toàn trên Huyndai Verna 2017 gồm hệ thống khung gầm cứng hơn, 6 túi khí, phanh khẩn cấp, chống bó phanh ABS, cân bằng điện tử, camera lùi... Mức giá cho mẫu xe này tại thị trường Ấn Độ chỉ từ 288 triệu đồng khiến nó liên tục "cháy hàng" và năm trong top xe bán chạy.

