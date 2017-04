Hyundai Solati giá 1,19 tỷ về Việt Nam “đấu” Ford Transit

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm xe thương mại IAA diễn ra tại Hannover, Đức với tên gọi H350. Mẫu xe 16 chỗ Hyundai Solati mới tại Việt Nam được xem là đối thủ nặng ký của Ford Transit – mẫu xe hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường xe khách cỡ nhỏ hiện nay. Hyundai Solati mới với những cải tiến đáng kể về cả thiết kế và công nghệ, mẫu xe này nhắm đến các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là những dòng xe van nổi tiếng như Ford Transit và Mercedes-Benz Sprinter. Xe có chiều dài tổng thể 6.195 mm, rộng 2,308 mm, cao 2.665 mm, chiều dài cơ sở 3.670 mm, khoảng sáng gầm xe 175 mm. Solati nổi bật với bộ lưới tản nhiệt dạng hình thang lớn, đi kèm là các thanh ngang mạ crôm sáng đặc trưng của hãng, cụm đèn pha sử dụng bóng Projector tùy chọn, tích hợp thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày ấn tượng. Cụm đèn sương mù dạng to bản bố trí nằm đối xứng trên hai cản trước của xe, giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển. Hệ thống gương chiếu hậu thiết kế dạng gập, tích hợp đèn bảo rẽ, sử dụng gương cầu lồi giúp tăng diện tích quan sát rộng hơn. Hông xe của Solati cũng được hãng trang bị thêm các đèn báo rẽ. Đuôi xe sở hữu đèn hậu dạng LED chia thành tầng tích hợp đèn xi-nhan. Một phần đèn hậu tích hợp trên cao, nắp ca-pô sau cửa mở dạng truyền thống. Ở bên trong, nội thất của Hyundai Solati khá đơn giản nhưng không kém phần hiện đại về mặt công nghệ. Cụ thể, xe được trang bị vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, cửa sổ chỉnh điện, điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh CD/MP3 với cổng USB/Bluetooth/iPod,... Trên vô lăng 3 chấu của xe không được hãng xe ôtô Hyundai trang bị nhiều tiện ích nút bấm, phía bảng táp lô là màn hình TFT 4.2 inch, hệ thống giải trí với một màn hình DVD nằm ở chính giữa khu vực bảng táp-lô, ghế lái chỉnh điện theo tiêu chuẩn Châu Âu, có thể điều chỉnh 6 hướng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tùy chọn thêm hệ thống thông tin giải trí dựa trên hệ điều hành Android với tính năng định vị GPS và bản đồ 3D. Trong khi đó, ghế ngồi của hành khách cũng được hãng thiết kế lại nhằm mang đến sự tiện dụng nhất cho người dùng khi trang bị một ngăn đựng tài liệu và vật dụng ngay dưới ghế ngồi. So với các đối thủ cùng phân khúc, khoang chở hàng của xe có chiều chiều dài lên đến 3.780 mm, rộng 1.795 mm và cao 1.955 mm. Hệ thống điều hòa trên xe cũng được bố trí hợp lý phù hợp tới từng vị trí ngồi. Không gian thoáng giúp cho việc di chuyển giữa các ghế ngồi dễ dàng hơn. Solati được trang bị khối động cơ dầu diesel 4 xi-lanh, CRDI, dung tích 2.5 lít, công suất tối đa lên tới 170 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.500-2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp, đặt mức tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Trang bị an toàn trên xe bao gồm: hệ thống chống bó phanh ABS, túi khí an toàn cho ghế người lái. Đặc biệt khung xe được làm bằng thép cao cấp chiếm tới 80%, nhúng sơn tĩnh điện, ngoài ra khung chassic được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại khả năng hấp thụ lực va chạm tốt hơn, tăng độ an toàn cao hơn. Mẫu xe Hyundai Solati sẽ có 4 màu sắc cho khách hàng lựa chọn bao gồm 4 màu: bạc, trắng, ghi vàng và đen. Được biết mẫu xe minibus 16 chỗ của Hàn Quốc này hiện có giá bán khoảng 1,19 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam - xe do Thaco Trường Hải phân phối.

