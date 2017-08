Hyundai "show hàng" xe ôtô SUV chạy pin nhiên liệu hydro

Hãng xe ôtô Hyundai và thông báo sẽ sản xuất mẫu xe SUV sử dụng động cơ điện hoàn toàn mới trong năm tới, mẫu xe chạy "nhiên liệu sạch" này có khả năng hoạt động đến 800 km nếu được sạc đầy. Chiếc SUV này vừa được Hyundai cho ra mắt công chúng tại Seoul, Hàn Quốc. Mẫu xe mới này vẫn chưa được đặt tên, sử dụng công nghệ pin nhiên liệu ix35 Fuel Cell thế hệ thứ 4 và sản sinh công suất 161 mã lực, tăng 20% so với thế hệ trước. Hyundai tuyên bố rằng hệ thống truyền động của SUV mới có hiệu suất 60%, tăng 9% so với người tiền nhiệm của nó. Hệ thống tản nhiệt trên mẫu xe điện Hyundai mới được cải thiện đáng kể, với nhiệt độ làm mát giảm xuống tối thiểu 30 độ. Nó cũng được điều hành bởi 3 động cơ, tăng hai động cơ so với thế hệ xe ix35. Xe sử dụng vật liệu nhẹ và các tấm lót bằng nhựa, giúp giảm trọng lượng đáng kể. Phần đầu xe được thiết kế với đèn LED ban ngày nằm phía trên và tách rời với cụm đèn pha chính. Lưới tản nhiệt thiết kế kiểu "thác đổ" đặc trưng cho ngôn ngữ nhận diện mới của hãng xe ôtô Hyundai. Ngôn ngữ thiết kế của mẫu SUV chạy điện mới dựa trên bản Concept FE ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show vừa qua, với đèn pha mỏng và bảng điều khiển được thiết kế gọn gàng. Thiết kế thân xe khá liền mạch mang đậm chất Hyundai, mâm xe dạng 5 chấu cỡ lớn. Nội thất xe nổi bật với dải màn hình phẳng chạy từ vị trí người lái sang vị trí hành khách với hai màn hình, một hiển thị tốc độ và các thông tin quan trọng của xe ở khu vực tap-lô, một màn lớn ở vị trí trung tâm hiển thị bản đồ dẫn đường cũng như để điều khiển các tính năng giải trí. Mẫu SUV hoàn toàn mới này được sử dụng công nghệ hydro fuel-cell thế hệ thứ 4 tiên tiến nhất của Hyundai với nhiều cải tiến vượt trội về hiệu năng cũng như độ bền so với thế hệ cũ. Theo công bố từ phía Hyundai, chiếc xe đạt tầm hoat động khoảng 80okm trong điều kiện thử nghiệm tại Hàn Quốc nhờ hiệu suất sử dụng hydro đã được cải thiện. Phiên bản này sẽ được chính thức công bố tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (Consumer Electronics Show) ở Las Vegas vào tháng 1/2018. Đây là model đầu tiên trong số 31 mẫu xe mới của Hyundai và thương hiệu anh em Kia phát triển từ nay cho đến năm 2020. Hyundai là nhà sản xuất xe hơi đầu tiên trên thế giới ra mắt mẫu xe mới với ba hệ thống truyền động cơ-điện. Nó có dạng hybrid, điện và plug-in hybrid.

