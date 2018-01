Hyundai Santa Fe 2019 thế hệ mới lần đầu lộ diện

Hãng xe ôtô Hyundai cho biết, thế hệ thứ 4 của mẫu crossover hạng trung SantaFe sẽ chính thức được ra mắt tại Triển lãm Geneva 2018 vào tháng 3 tới. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, mẫu xe ôtô Hyundai SantaFe được nhắm tới thị trường xe Sport-Ute (xe thể thao đa dụng).

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng có thể thấy mẫu xe Hyundai Santa Fe 2019 thế hệ thứ 4 đã có một cuộc cải tổ đáng kể về thiết kế. Mặt trước của xe sẽ được phát triển từ người đàn em Kona. Hộc đèn sương mù lớn của xe đối nghịch với cụm đèn chiếu sáng và dải LED nhỏ. Thân xe gồm nhiều đường vuốt thẳng với điểm nhấn là bộ vành lớn hình cánh hoa. Ở phía sau, đuôi xe có vẻ đã đứng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ thiết kế này mà thể tích chưa đồ phía sau có thể sẽ tăng lên. Ngoài ra, sự khác biệt còn đến từ cụm đèn hậu mảnh với dải đèn LED định vị tạo hình chữ Y. Dựa vào khoảng cách giữa bánh xe và trụ C, SantaFe được dự đoán sẽ chỉ có phiên bản 3 hàng ghế, chiều dài cơ sở lớn, khác với mẫu SantaFe Sport 5 chỗ. Mặc dù vậy, rất có thể hãng xe hơi Hyundai cũng có thể thay đổi kế hoạch cho mẫu mới này vào phút cuối. Ngoài ra, hàng ghế thứ 3 trên phiên bản 2019 của Hyundai Santa Fe được dự đoán sẽ thoải mái hơn với người ngồi sau, và có thể nhanh chóng được gập lại bằng một nút bấm trong trường hợp cần thêm diện tích để đồ. Santa Fe mới sẽ được trang bị hàng loạt tính năng mới, trong đó có hệ thống cảnh báo ghế sau. Hệ thống này hoạt động tương tự như hệ thống cảnh báo ghế sau trên Nissan. Các cảm biến trên xe sẽ quét qua khu vực hàng ghế thứ 2 ngay sau khi chủ xe khóa cửa và rời đi. Bên cạnh đó là hàng loạt các trang bị an toàn, bao gồm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh tự động nếu cần thiết, bảo vệ hành khách, trẻ em bằng tính năng tự động khóa cửa sau trong trường hợp phát hiện phương tiện đang tiến lại gần xe với tốc độ quá nhanh. Tại Việt Nam, ông Lê Ngọc Đức - tổng Giám đốc Hyundai Thành Công trong một buổi gặp gỡ báo chí cũng khẳng định Santa Fe thế hệ mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Đây là 1 trong 3 sản phẩm mới mà hãng trình làng trong năm 2018, bên cạnh Kona hoàn toàn mới và Accent thế hệ mới. Video: Xem Hyundai Santa Fe 2019 thế hệ mới chạy thử tại Đức.

Hãng xe ôtô Hyundai cho biết, thế hệ thứ 4 của mẫu crossover hạng trung SantaFe sẽ chính thức được ra mắt tại Triển lãm Geneva 2018 vào tháng 3 tới. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, mẫu xe ôtô Hyundai SantaFe được nhắm tới thị trường xe Sport-Ute (xe thể thao đa dụng).

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng có thể thấy mẫu xe Hyundai Santa Fe 2019 thế hệ thứ 4 đã có một cuộc cải tổ đáng kể về thiết kế. Mặt trước của xe sẽ được phát triển từ người đàn em Kona. Hộc đèn sương mù lớn của xe đối nghịch với cụm đèn chiếu sáng và dải LED nhỏ. Thân xe gồm nhiều đường vuốt thẳng với điểm nhấn là bộ vành lớn hình cánh hoa. Ở phía sau, đuôi xe có vẻ đã đứng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ thiết kế này mà thể tích chưa đồ phía sau có thể sẽ tăng lên. Ngoài ra, sự khác biệt còn đến từ cụm đèn hậu mảnh với dải đèn LED định vị tạo hình chữ Y. Dựa vào khoảng cách giữa bánh xe và trụ C, SantaFe được dự đoán sẽ chỉ có phiên bản 3 hàng ghế, chiều dài cơ sở lớn, khác với mẫu SantaFe Sport 5 chỗ. Mặc dù vậy, rất có thể hãng xe hơi Hyundai cũng có thể thay đổi kế hoạch cho mẫu mới này vào phút cuối. Ngoài ra, hàng ghế thứ 3 trên phiên bản 2019 của Hyundai Santa Fe được dự đoán sẽ thoải mái hơn với người ngồi sau, và có thể nhanh chóng được gập lại bằng một nút bấm trong trường hợp cần thêm diện tích để đồ. Santa Fe mới sẽ được trang bị hàng loạt tính năng mới, trong đó có hệ thống cảnh báo ghế sau. Hệ thống này hoạt động tương tự như hệ thống cảnh báo ghế sau trên Nissan. Các cảm biến trên xe sẽ quét qua khu vực hàng ghế thứ 2 ngay sau khi chủ xe khóa cửa và rời đi. Bên cạnh đó là hàng loạt các trang bị an toàn, bao gồm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh tự động nếu cần thiết, bảo vệ hành khách, trẻ em bằng tính năng tự động khóa cửa sau trong trường hợp phát hiện phương tiện đang tiến lại gần xe với tốc độ quá nhanh. Tại Việt Nam, ông Lê Ngọc Đức - tổng Giám đốc Hyundai Thành Công trong một buổi gặp gỡ báo chí cũng khẳng định Santa Fe thế hệ mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Đây là 1 trong 3 sản phẩm mới mà hãng trình làng trong năm 2018, bên cạnh Kona hoàn toàn mới và Accent thế hệ mới. Video: Xem Hyundai Santa Fe 2019 thế hệ mới chạy thử tại Đức.