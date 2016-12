Hyundai ra mắt Creta 2017 với 3 phiên bản động cơ mới

Hãng xe Hàn Quốc sẽ cung cấp cho người tiêu dùng tại thị trường Nam Phi mẫu xe Hyundai Creta 2017 với 3 phiên bản động cơ khác nhau và sẽ tới tay khách hàng vào tháng 2 năm sau. Ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Ôtô quốc tế Sao Paulo 2016, thiết kế của Hyundai Creta 2017 có chút hao hao với “người anh em” Hyundai SantaFe và Hyundai Tucson thế hệ mới. Do thừa hưởng những đặc điểm với hai người an hem Hyundai SantaFe và Hyundai Tucson thế hệ mới, theo đó Hyundai Creta 2017 nổi bật với những đường nét góc cạnh mang đến sự cứng cáp và mạnh mẽ. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng lục giác đặc trưng, 3 thanh ngang mạ crôm sáng cùng logo thương hiệu đính ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha LED lớn kéo dài theo nắp ca-pô, dải viền là đèn led chiếu sáng ban ngày chạy dài. Trong khi đó, đèn sương mù dạng hình thanh đứng nằm ở trên cản trước của xe với viền làm bằng nhựa với màu sơn đen tuyền. Nắp ca-pô với một đường gân dập nổi chạy dài. Phần đuôi xe thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu dạng to bản một phần nằm trong cánh cửa sau của nắp-pô, đặc biệt Huyndai cải tiến cho chiếc Creta 2017 với một cánh lướt gió rộng cùng ăng-ten vây cá mập trên nóc. Hyundai Creta 2017 sở hữu các kích thước với chiều dài 4.270 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.630 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.590 mm. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim sáng, 5 chấu kép có kích thước 17 inch. Nội thất bên trong của Creta phiên bản 2017 không có nhiều thay đổi so với thế hệ cũ. Khoảng không gian phía trước rộng rãi, vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh vị trí. Hệ thống giải trí trên xe với một màn hình cảm ứng 7 inch kết nối wifi cùng hai hệ giải trí Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh hiện đại với 4 loa cao cấp… Tương tự như ở thị trường Ấn Độ, tại Nam Phi Huyndai Creta 2017 cũng có 3 phiên bản động cơ khác nhau gồm 1 bản động cơ xăng và 2 động cơ diesel. Trên bản động cơ xăng là loại động cơ dung tích 1.6 lít, công suất tối đa 121 mã lực tại vòng tua 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 151 Nm tại vòng tua 1.850 vòng/phút. Trong khi đó, hai bản động cơ dầu diesel dung tích 1.6 lít, công suất tối đa 126 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại 2.750 vòng/phút. Các phiên bản động cơ trên đều được đi kèm với tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn trên Creta 2017 gồm: hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, sáu túi khí an toàn, camera lùi, cảnh váo va chạm,… Theo dự kiến, Creta sẽ ra mắt người tiêu dùng tại Nam Phi vào tháng 2/2017, sau đó sẽ là các thị trường khác.

