Hyundai ra mắt Accent mới giá 260 triệu đồng tại Ấn Độ

Hyundai Verna (hay còn được gọi là mẫu xe sedan Hyundai Accent) chính thức ra mắt thị trường hồi tháng 2/2017. Thời điểm đó, mẫu sedan này được Hyundai phân phối với cả thảy 4 phiên bản gồm E, EX, SX và SX (O), đều sử dụng động cơ dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất 132 mã lực cùng mô-men xoắn 161 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Để tăng thêm tính đa dang, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn, mới đây Hyundai đã bổ sung thêm tùy chọn động cơ mới cho Verna tại Ấn Độ với động cơ dung tích 1.4 lít loại Kappa Mpi, cho công suất 99 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này sẽ xuất hiện trên 2 phiên bản gồm E và EX. Hyundai Verna bản 2018 hiện đang được phân phối thuộc thế hệ thứ 5. So với những đời trước đó, xe được cách tân nhiều với diện mạo thể thao, bắt mắt thừa hưởng từ “người anh em” Elantra. Xe có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.385mm x 1.729mm x 1.450mm cùng chiều dài cơ sở 2.580mm. Xe được thiết kế cụm lưới tản nhiệt lục giác hơi bóp thuôn ở phía dưới cùng các đèn pha LED sắc sảo tương tự dòng Elantra. Thân xe với những đường gân nổi tách rời, cản sau của xe thậm chí còn có ngoại hình thể thao hơn so với "đàn anh". Tùy phiên bản, xe sẽ có mâm đúc 16 hoặc 17 inch. Ở phía sau, một lần nữa Verna lại chịu ảnh hưởng bởi "đàn anh" Elantra với cặp đèn hậu tách làm 3 khối LED đẹp mắt. Khoang hành lý của xe có thể tích 387l. Dù có thân xe ngắn nhưng nhờ có vòm mái cong mềm và thấp theo kiểu coupe nên Verna trông vẫn khá thanh thoát. Ở bên trong nội thất, Verna thừa hưởng thiết kế của những mẫu Hyundai thế hệ mới trong thời gian gần đây như i20 hay Elantra. Phiên bản cao cấp của xe cũng được trang bị khá hấp dẫn với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone qua Android Auto hay Apple CarPlay, điều khiển bằng giọng nói và điều hòa tự động. Các ghế ngồi trên xe được bọc kết hợp giữa vật liệu ni và giả da, trong khi đa số những chi tiết nhựa trong nội thất xe đều làm từ nhựa cứng, thể hiện mức giá rẻ của Verna. Về an toàn, chiếc xe được trang bị chassis cứng hơn, các túi khí trước và hai bên được nâng cấp cùng các trang bị như phanh khẩn cấp hay camera lùi. Ngoài việc được “tân trang” về thiết kế ngoại thất cũng như sở hữu sức vận hành mạnh mẽ, Verna mới còn được hãng xe Hàn Quốc khá chú trọng đến tính an toàn khi hệ thống khung gầm được cải tiến vượt trội và trang bị một số tính năng hiện đại như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, 6 túi khí an toàn… Phiên bản Hyundai Verna 2018 mới tại Ấn Độ sẽ được trang bị khối động cơ dung tích 1.4 lít loại Kappa Mpi, cho công suất 99 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Phiên bản này yếu hơn một chút so với "đàn anh" 1.6 lít, sản sinh công suất 132 mã lực cùng mô-men xoắn 161 Nm. Bản sử dụng động cơ 1.4 lít của mẫu sedan Hyundai Verna phiên bản 2018 này sẽ bao gồm 2 phiên bản nhỏ là E và EX (cùng chung động cơ nhưng khác một số tuỳ chọn), có giá bán khởi điểm khá hấp dẫn, chỉ từ 729.000 INR tại thị trường Ấn Độ (tương đương 260 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Verna 1.4 phiên bản 2018 tại Ấn Độ.

