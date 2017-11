Hyundai Ioniq 2018 - xe tốt nhất dành cho nữ giới

Mẫu xe xanh Hyundai Ioniq 2018 đã chính thức vượt qua hơn 400 đối thủ khác để giành liên tiếp 2 danh hiệu cao quý trong năm nay bao gồm' mẫu “Xe xuất sắc nhất 2017” (Supereme Winner) và “Xe xanh của năm 2017” do tổ chức Womens World Car of the Year bình chọn. So với các giải thưởng quốc tế dành cho xe hơi khác từng được nhiều người yếu xe biết đến, giải thưởng Womens Wolrd Car of the Year (WWCOTY) khá mới mẻ. Nó được ra đời cách đây chưa lâu nhưng đã nhận được sự tín nhiệm cũng như tạo được uy tín trên Thế giới. Womens Wolrd Car of the Year Avard là giải thưởng quốc tế duy nhất bình chọn những dòng xe phù hợp cho phụ nữ, với 6 danh hiệu: Xe xuất sắc nhất năm, xe gia đình của năm, xe đáp ứng hiệu quả kinh tế của năm, xe sang của năm, xe thân thiện môi trường của năm. Và những giải thưởng này đều do hội đồng ban giám khảo đều là phụ nữ bình chọn. Để chiến thắng giải thưởng này thì mẫu xe phải thoả mãn các tiêu chuẩn mà những thành viên ban giám khảo đại diện cho số đông phụ nữ thường đặt ra khi mua xe mới như tính thẩm mỹ, mức giá, độ an toàn, dễ cầm lái, tính thân thiện với trẻ em màu sắc và thân thiện môi trường. Theo đó, mẫu xe giành chiến thắng là Hyundai Ioniq 2018 đã thoả mãn và đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra để giành số điểm cao nhất được bình chọn bởi 25 giám khảo nữ giới, đến từ 20 quốc gia trên toàn thế giới như : New zealand, Úc, Italia, Canada, Anh... Thành viên ban giám khảo của cuộc bình chọn “Womens Wolrd Car of the Year” lần này đều là những nhà báo, chuyên gia làm việc trong lĩnh vực ôtô trên khắp thế giới. Tất cả họ đều được chọn lọc kỹ lưỡng và cũng đã có những kinh nghiệm lái xe và sử dụng xe lâu năm. Theo Giám đốc điều hành của Womens Wolrd Car of the Year cho hay: "Chiếc xe giành được giải thưởng cao nhất Supereme Winner đã trải qua một cuộc kiểm tra khắt khe của 25 vị giám khảo đến từ 20 quốc gia khác nhau. Đó là một quá trình bỏ phiếu dân chủ và những chiếc xe đã giành được danh hiệu và người chiến thắng tuyệt vời nhất thực sự nổi bật". "Chiếc xe chiến thắng giải này có thể không đạt được tốc độ 0-100 km/h trong vòng vài giây hoặc có mômen xoắn cao. Nhưng chiếc xe về cơ bản là một chiếc xe rất mạnh mẽ đối với phụ nữ.” Bà Sandy Myhre, Giám đốc điều hành của Womens Wolrd Car of the Yearcho biết thêm. Đặc biệt, Hyundai Ioniq là mẫu xe xanh đầu tiên trên Thế giới được nhà sản xuất xe hơi đình đám Hàn Quốc -Hyundai cung cấp đồng thời 3 phiên bản động cơ khác nhau gồm Hybrid, Plug-in Hybrid và Electric. Trong đó, phiên bản hybrid của Ioniq trang bị động cơ xăng Kappa GDi, 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170Nm. Cả hai khối động cơ này tạo ra sức mạnh tổng cộng 139 mã lực và 265Nm cho Hyundai Ioniq Hybrid. Theo nhà nhà sản xuất là hãng xe ôtô Hyundai cho biết, Ioniq phiên abnr mới chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 22,4 km/lít, tương đương 4,1 lít/100 km. Hyundai Ioniq có những trang bị tiêu chuẩn như vô lăng trợ lực lái cảm biến tốc độ, kiểm soát hành trình thông minh, cụm đồng hồ với màn hình kỹ thuật số 7 inch, hệ thống thông tin giải trí Blue Link 2.0 kèm màn hình 8 inch, dàn âm thanh JBL cùng nhiều công nghệ an toàn khác kết hợp cùng kiểu dáng trẻ trung giúp xe trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn. Chính vì những đặc điểm trên, Hyundai Ioniq 2018 cũng nhận Giải thưởng Thiết kế Xanh năm 2017 từ bảo tàng kiến trúc & thiết kế Chicago Athenaeum và đã được tạp chí xe hơi thân thiện môi trường “Green Car Journal” bình chọn là mẫu “Xe hơi thân thiện môi trường năm 2017”. Xem video: Hyundai Ioniq 2018 nhận giải thưởng “xe tốt nhất cho nữ giới”.

