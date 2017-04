Hyundai i20 2017 "siêu rẻ" giá chỉ 188 triệu đồng

Sau bao ngày chờ đợi, mẫu xe hatchback Hyundai i20 2017 chính thức được trình làng tới người tiêu dùng tại thị trường Ấn Độ đi kèm mức giá bán chỉ từ 536.624 INR (khoảng 188 triệu đồng). Hiện tại, Hyundai i20 được phân phối tại thị trường Ấn Độ với 7 phiên bản khác nhau gồm: Era, Magna Executive, Sportz, Asta, Asta (O), Asta Dual Tone và Magna Executive. Điểm nổi bật trên Hyundai i20 2017 không chỉ nằm ở giá bán của xe mà còn gây được ấn tượng mạnh với việc thêm lựa chọn ở tông màu ngoại thất. Nếu như gam màu “Marina Blue” chỉ xuất hiện trên Hyundai Elantra mới thì giờ đây được hãng trang bị lên xe. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm tông màu Red Passion và Phantom Black. Tại thị trường Ấn Độ, xe được gọi với cái tên Elite i20, so với thế hệ người tiền nhiệm, diện mạo bên ngoài của xe tái thiết kế hoàn toàn mới. Đặc biệt, phần mui xe được phủ lớp sơn màu đen mang lại nét cá tính. Phần đầu xe vẫn là phong cách ngôn ngữ thiết kế dạng tổ ong hình thang, đường viền bo tròn các góc, đi kèm là logo chữ H nghiêng nằm ở vị trí trung tâm nối với cụm đèn pha bởi thanh ngang mạ cờ-rôm tạo cảm giác liền mạch. Cụm đèn pha LED dạng thấu kính, đi kèm là dải viền led chiếu sáng ban ngày dạng chữ V uốn lượn, trong khi đó phía dưới là cụm đèn sương mù nhỏ nằm đối xứng hai bên trên cản trước của xe. Ở phần đuôi không có nhiều sự khác biệt vẫn là kiểu đèn hậu sử dụng đèn halogen, một phần tích hợp trên cánh gió của nắp ca-pô. Bộ la-zăng dạng đa chấu thiết kế đơn giản, kém nổi bật. Ở bên trong là không gian nội thất nổi bật với một số chi tiết màu cam trên nền đen chủ đạo, vô-lăng ba chấu tích hợp các phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập, cụm đồng hồ công tơ mét analog nằm sau tay lái hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật cần thiết. Bên cạnh đó là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink, tích hợp tính năng định vị vệ tinh, hệ thống AVN ở phiên bản Asta. Tại Ấn Độ, Hyundai i20 phiên bản 2017 có 3 phiên bản tùy chọn động cơ gồm: bản động cơ xăng Kappa Dual VTVT dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất 81 mã lực; bản động cơ Dual VTVT 1.4 lít cho công suất 98 mã lực và bản cuối cùng là loại động cơ dầu diesel U2 CRDi 1.4 lít, sản sinh công suất 88 mã lực. Trong đó, động cơ xăng 1.2 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp, động cơ xăng 1.4 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp và động cơ diesel đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn trên xe gồm túi khí an toàn, chống cứng bó phanh ABS, cân bằng điện tử, ghế trẻ em, cảm biến đỗ xe, camera lùi,…

