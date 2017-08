Hyundai Grand i10 “vua doanh số” xe cỡ nhỏ tại VN

Kia Morning là mẫu xe nhỏ ăn khách tại thị trường Việt Nam. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Kia Morning liên tục góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng. Ở phân khúc xe nhỏ trong nội bộ VAMA, Kia Morning cũng gần như không có đối thủ khi doanh số của Chevrolet Spark khá thấp. Mặc dù vậy, trên thị trường ôtô Việt Nam, Kia Morning lại gặp phải một đối thủ sừng sỏ là Hyundai Grand i10 - dòng xe do Hyundai Thành Công nhập khẩu trước đây và hiện đang được lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình. Mẫu xe Hyundai i10 CKD này cũng mới được ra mắt tại Việt Nam. Theo số liệu được Hyundai Thành Công công bố, trong nửa đầu 2017, doanh số cộng dồn của Hyundai Grand i10 đạt khoảng 12.000 chiếc, khoảng 2.000 xe/tháng. Trong khi đó, doanh số cộng dồn 6 tháng đầu 2017 của Kia Morning chỉ đạt 5.643 chiếc. Như vậy, tính nửa đầu 2017, lượng xe Grand i10 tiêu thụ gấp đôi so với Kia Morning ở Việt Nam. Số lượng hơn 12.000 xe Hyundai Grand i10 bán ra cũng cho thấy mẫu xe này vượt Toyota Vios (9.722 chiếc theo VAMA) để trở thành dòng xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu 2017. Không chỉ áp đảo Kia Morning đầu năm qua, doanh số của Grand i10 cũng cao hơn đối thủ trực tiếp khá nhiều trong 2 năm gần nhất là 2015 và 2016. Như vậy, nếu như doanh số cộng dồn của Kia Morning trong năm 2015 và 2016 chỉ đạt 8.374, 14.874 chiếc bán ra thì con số tương ứng của "đối thủ" Hyundai Grand i10 tăng gấp đôi - bao gồm 17.899 và 22.258 chiếc. Với việc Hyundai Grand i10 được đưa vào lắp ráp ở Việt Nam, cuộc chiến giữa hai mẫu xe nhỏ này được cho là sẽ trở nên khốc liệt hơn trong thời gian tới. Với Kia Morning, dòng xe này sẽ dựa vào lợi thế mức giá rẻ hơn đối thủ. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 lại mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn về kiểu dáng hơn, gồm cả sedan lẫn hatchback. Hyundai Grand i10 với hai phiên bản sedan & hatchback được trang bị lựa chọn động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, nạp khí tự nhiên Kappa 1.0l (66 mã lực/90 Nm) và 1.2l (87 mã lực/120 Nm) với hệ thống van biến thiên. Tùy từng phiên bản, xe sẽ sở hữu hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Mọi phiên bản Grand i10 2017 tại Việt Nam đều dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn của mẫu xe này bao gồm 2 túi khí phía trước, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD,... Đặc biệt, Grand i10 được trang bị hệ thống khung xe với vật liệu chịu lực cao, giúp hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách ngồi trong xe. Hyundai Grand i10 được Hyundai Thành Công phân phối với 9 phiên bản sedan & hatchback cùng 6 lựa chọn màu sắc: Trắng, Cam, Bạc, Đỏ, Vàng cát, Xanh dương. Xe được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị từ 340 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

