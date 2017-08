Hyundai Grand i10 tại Việt Nam "uống" 3,7 lít xăng/100km

Hyundai Thành Công vừa tổ chức buổi trải nghiệm lái xe tiết kiệm nhiên liệu cùng mẫu xe Hyundai Grand i10 2017, nhằm giúp người tiêu dùng có thể được trực tiếp khám phá những tính năng và khả năng vận hành của mẫu xe giá rẻ phân khúc A mới ra mắt trong tháng 7 vừa qua. Tại buổi trải nghiệm này, người tham gia sẽ được phân thành các nhóm nhỏ và chạy những chiếc Hyundai Grand i10 2017 lắp ráp trong nước đều thuộc phiên bản cao cấp nhất 1.2 AT, với 2 kiểu dáng thân xe là sedan và hatchback. Hiện tại ở Việt Nam, dòng xe này đang có tới 9 phiên bản và 2 loại động cơ. Hành trình trải nghiệm xuất phát từ Hà Nội và kết thúc ở Quảng Ninh, với chiều dài khoảng 153 km. Trước khi cả đoàn khởi hành xuất phát, toàn bộ những chiếc Grand i10 đều được bơm đầy nhiên liệu để chuẩn bị tham gia vào cuộc thi lái xe tiết kiệm. Sau khi được đổ đầy tại trạm xăng, mỗi chiếc xe đều được đại diện của Hyundai Thành Công đã cho niêm phong nắp xăng để đảm bảo công bằng cho cuộc thi. Trước khi đóng nắp xăng, mỗi xe đều đã được đổ "tràn bình". Lộ trình di chuyển của cuộc thi là đường vành đai 3 tại Hà Nội - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - quốc lộ 10 - quốc lộ 18. Dù có chiều dài chỉ 155 km, nhưng hành trình của cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu đã được vạch sẵn để người tham gia có thể trải nghiệm Grand i10 2017 trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau, cũng như có mức tiêu thụ nhiên liệu "chuẩn" nhất với thực tế. Tuy nhiên để tiết kiệm tối đa, người lái sẽ phải hạn chế phanh tối đa, giữ đều ga, đóng kín cửa kính và không sử dụng điều hòa. Trong hành trình, có những đoạn xe phải chạy qua những con đường xuống cấp, đường quê và những con phố đông đúc với mật độ giao thông dày mỏng khác nhau. Ngoài ra, độ ổn định của xe ở tốc độ cao trên 100 km/h cũng được thử nghiệm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giúp người cầm lái có thể nhận xét về Grand i10 CKD chính xác hơn. Khi tới điểm dừng chân ở Quảng Ninh, những chiếc xe sẽ một lần nữa được đổ đầy xăng để có thể ghi lại chính xác lượng xăng đã sử dụng trong hành trình nhờ vào đồng hồ báo tại cây xăng. Sau đó, con số này sẽ được chia cho số km đi được trên máy tính hành trình của xe để có kết quả chính xác nhất. Sau khi đại diện Hyundai Thành Công đã ghi lại đầy đủ số liệu để tính toán, đội chiến thắng đã chỉ tiêu tốn trung bình 3,788l xăng/100 km. Với các đội còn lại, mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa cũng chỉ đạt cao nhất 8,36 km/l và đa số các đội đều đạt khoảng 5 lít xăng/100 km. trong điều kiện vận hành bình thường. Sau hành trình trải nghiệm, những đánh giá ban đầu về Grand i10 2017 CKD đã được đưa ra. Thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ i10 thứ 2, Grand i10 2017 đã về Việt Nam dưới dạng xe nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên phải tới tháng 7/2017, phiên bản lắp ráp trong nước dạng CKD mới được Hyundai Thành Công ra mắt. Hyundai Grand i10 mới vẫn giữ phong cách thiết kế cá tính, thời trang mang cảm hứng “Điêu khắc dòng chảy 2.0” như bản tiền nhiệm trước đó. Tuy vậy, phiên bản 2017 đã được nâng cấp khá nhiều ở các chi tiết ngoại thất như bodykit, mâm, đèn... để Grand i10 "cập nhật" về thiết kế so với các dòng xe Hyundai thế hệ mới khác. Với các thay đổi mới, Grand i10 2017 trông đẹp mắt hơn bản cũ ở cả 2 kiểu thân xe sedan và coupe. Đặc biệt, Hyundai cũng sử dụng thiết kế riêng biệt cho 2 kiểu thân xe sedan và coupe, khiến chúng trở nên khác biệt với nhau. Trong đó, bản Grand i10 Sedan hướng tới sự sang trọng, thanh lịch và chiếc Grand i10 Hatchback 2017 thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn. Trên thực tế, 2 phiên bản này chỉ sử dụng chung đèn pha trước và gương chiếu hậu, trong khi các chi tiết như cản trước sau, đèn hậu và mâm đúc đã được thiết kế hoàn toàn khác biệt. Trước đây, Grand i10 Sedan có phần đầu và cụm đèn hậu đuôi xe y hệt bản hatchback. Ở bên trong nội thất, Grand i10 2017 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản cũ, nhưng đã được nâng cấp một chút về tiện nghi và trang bị. Trong đó, những điểm mới dễ thấy nhất là các ghế ngồi bọc kết hợp vải nỉ/giả da với tông màu mới và sự xuất hiện của hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone qua Bluetooth và hệ thống định vị dẫn đường tại Việt Nam. 2 tính năng nổi bật của hệ thống giải trí là dẫn đường và kết nối smartphone hoạt động khá tốt. Trong đó, hệ thống định vị chỉ đường chính xác và kết nối smartphone hoạt động nhanh, với chất lượng cuộc thoại rảnh tay trong khoang lái rõ ràng. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn một số nhược điểm như màn hình cảm ứng điện trở kém nhạy và thời gian khởi động lâu. Do chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời của Grand i10 thế hệ thứ 2 nên không gian trong cabin và thể tích khoang hành lý của Grand i10 2017 không đổi. Trong đó, phiên bản sedan có "cốp" rộng 407 lít và Grand i10 hatchback chỉ đạt 252 lít. Tuy nhiên, phiên bản hatchback có khả năng gập lưng thế sau 60/40 để gia tăng thể tích tối đa 1046 lít. Hyundai Grand i10 hatchback được trang bị 2 lựa chọn động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, nạp khí tự nhiên Kappa 1.0l (66 mã lực/90 Nm) và 1.2l (87 mã lực/120 Nm) với hệ thống van biến thiên. Tuy nhiên, bản sedan sẽ chỉ có 1 lựa chọn máy 1.2l. Tùy từng phiên bản cấu hình, xe sẽ sở hữu hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Mọi phiên bản Grand i10 2017 tại Việt Nam đều dẫn động cầu trước. Tại buổi trải nghiệm, Hyundai cung cấp cho các nhóm thi những chiếc Grand i10 cao cấp với động cơ 1.2l và hộp số 4 cấp tự động. Với hệ động lực này, "môi trường" hoàn hảo nhất của Grand i10 là trong thành phố khi xe tăng tốc mượt mà, không có độ "lì" máy. Tuy nhiên khi ở trên cao tốc, chiếc xe tỏ ra bất lợi trong các tình huống vượt nhanh do động cơ nhỏ. Ngay cả khi đạp hết ga, Grand i10 vẫn phải có độ trễ tới khoảng 1 giây mới có thể bắt đầu tăng tốc. Mặc dù vậy, khi đã lấy được "đà", chiếc xe vẫn có thể tăng tốc đều và ổn định. Để có khả năng tăng tốc tốt hơn, người lái có thể chuyển số về chế độ lên xuống bằng tay. Ở cấp số 1, dải tua máy của Grand i10 khá ngắn, khiến người lái phải nhanh chóng chuyển số hơn để tránh "gào máy". Khi chạy trên điều kiện đường xấu, thân xe vẫn giữ được sự chắc chắn nhưng người ngồi trong cabin vẫn có thể thấy rõ tiếng ồn và độ rung dội từ sàn xe. Tuy nhiên, khả năng cách âm của xe cũng vẫn đạt mức khá tốt trong điều kiện đường tốt. Tay lái trên Grand i10 2017 nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được độ "thật" và ổn định. Ở tốc độ trên 120 km/h, vô-lăng của xe vẫn không có sự rung lắc. Nhìn chung, có thể đánh giá Grand i10 2017 vẫn là một sự lựa chọn tốt trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam khi có khá nhiều trang bị đi kèm, khả năng vận hành ổn định và mức tiêu thụ nhiên liệu tốt. Hiện nay, phiên bản Grand i10 1.2AT cao cấp nhất đang có giá 435 triệu đồng cho cả 2 kiểu thân xe. Trong khi đó, phiên bản 1.0l số sàn hatchback rẻ nhất khởi điểm từ 340 triệu đồng.

