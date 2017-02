Hyundai Grand i10 mới giá 153 triệu “đấu” Kia Morning

Mới đây, hình ảnh của chiếc xe hatchback cỡ nhỏ, giá rẻ Hyundai Grand i10 2017 bất ngờ xuất hiện tại thị trường Ấn Độ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Hình ảnh mẫu xe trong bài thuộc bản trang bị Sportz (O), hiện giá bán của chiếc Grand i10 2017 bản máy xăng có giá từ 458.000 - 640.000 Rupee (tương đương 153 - 213 triệu đồng). Trong khi đó, bản máy dầu có giá 568.000 - 733.000 Rupee (tương đương 189 - 245 triệu đồng). Được biết, đây là mẫu xe có diện mạo thiết kế gần giống với i10 phiên bản nâng cấp dành cho thị trường châu Âu từng trình làng trong triển lãm Paris 2016 vào tháng 10 năm ngoái. Trên bản mới, phần đầu xe nổi bật với thiết kế bộ lưới tản nhiệt dạng hình thang đặc trưng, cụm đèn pha LED chiếu sáng ban ngày, cụm đèn sương mù dạng gương cầu với đường viền sơn màu đen tuyền cùng thanh ngang làm bằng kim loại sáng. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu tái thiết kế tích hợp đèn xi-nhan, cánh gió trên xe cũng được hãng thiết kế tích hợp cụm đèn hậu cùng cản sau của xe mở rộng. Nội thất của xe sở hữu thiết kế không có nhiều khá biệt so với bản cũ. Vẫn kiểu thiết kế vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, điều hòa hai vùng tự động, bảng táp-lô thiết kế khá đơn giản. Trong khi đó, điểm nhấn của xe chính là hệ thống thông tin giải trí hiện khi được hãng trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink, hệ thống định vị, bộ nhớ lưu nhạc 1 GB, tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 2017 mang đến hai bản tùy chọn động cơ khác nhau cho khách hàng lựa chọn gồm bản động cơ dầu diesel 1,2 lít, đi kèm hộp số sàn 5 cấp, công suất dự kiến 75 mã lực. Bản động cơ xăng có dung tích 1,2 lít đi kèm hộp số sàn hoặc tự động, công suất dự kiến 85 mã lực. Hyundai Grand i10 2017 phiên bản máy xăng được chia thành 7 bản trang bị gồm: Era, Magna, Magna AT, Sportz, Sportz (O), Sportz (O) AT và Asta.

