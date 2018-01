Hyundai Elantra Sport "chốt giá" 729 triệu đồng tại Việt Nam

Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu mẫu xe Elantra Sport với nhiều thay đổi đáng kể từ ngoại thất, nội thất đến hệ thống vận hành. Hyundai Elantra Sport mới dòng sedan cỡ C, sở hữu ngoại hình đẹp mắt dựa trên cảm hứng thiết kế “Điêu khắc dòng chảy 2.0” của hãng xe Hàn Quốc. Trên phiên bản mới, xe vẫn sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.570 x 1.800 x 1450 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 150 (mm) tương tự 3 phiên bản hiện tại của Hyundai Elantra. Hyundai Elantra Sport cảm hứng thiết kế “Điêu khắc dòng chảy 2.0” cùng lưới tản nhiệt lục giác mạ chrome quen thuộc đã được tinh chỉnh theo xu hướng thể thao với các đường gân cứng cáp và được chữ Turbo đỏ đặc trưng của dòng xe này từ khi xuất hiện trên thị trường. Elantra Sport phiên bản mới cũng được nhà sản xuất ôtô Hyundai trang bị cụm đèn trước Bi-Xenon tạo hình ngũ giác (cả đèn chiếu gần và đèn pha chung bóng projector công nghệ HID), kết hợp cùng dải đèn LED chạy ban ngày Daytime Running Light. Elantra Sport mang phong cách của một chiếc coupe 4 cửa với thiết kế khí động học cao với hệ số cản gió 0,27Cd. Bên cạnh đó, phần mui xe được vuốt xuống thấp, nắp capo được tạo đường gân hút gió hình chữ V vát dần về sau, cột A, B và C được kết nối liền mạch. Chiếc xe mới này cũng được trang bị thêm body-kit thể thao (cản trước, bộ khuếch tán phía sau, 2 bên sườn xe). Cụm đèn hậu thiết kế dạng LED 3D kiểu mới tạo hình xương cá đem đến hiệu quả hiển thị đẹp mắt. Điểm nhấn bên ngoài còn được thể hiện thông qua cặp ống xả kép crom sáng bóng và bộ lazang hợp kim 17 inch 5 chấu kép kim cương cắt. Không gian nội thất của chiếc xe mới này cũng được trang bị ghế ngồi bọc da cùng chức năng sưởi ghế với các lỗ thoát khí nhỏ. Tông màu nội thất của xe với màu đen chỉ đỏ, kết hợp cùng nhiều chi tiết nhựa dạng carbon và crom tạo nên không gian đậm chất thể thao. Cụm vô-lăng dạng D-Cut thể thao tích hợp lẫy chuyển số và đồng hồ công tơ mét làm mới theo cảm hứng từ những mẫu xe vận hành cao. Ngoài ra, chi tiết bậc để chân dập nổi chữ Elantra cùng vân hoa thể thao là điểm nhấn dễ nhận thấy khi bước vào xe. Bảng taplo trang bị màn hình AVN 7 inch cảm ứng tích hợp camera lùi cùng bản đồ dẫn đường chính hãng dành riêng cho thị trường Việt Nam kết hợp cùng hệ thống giải trí Mp3/Aux/Usb/Bluetooth/Radio FM với 6 loa. Elantra Sport sở hữu những trang bị như: Chìa khóa thông minh Smartkey cùng nút bấm khởi động Start/Stop engine, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, cốp điều khiển từ xa, Cruise Control, cảm biến đèn và gạt mưa tự động, kính lái chống sương mù tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói điện tử,…Hyundai Elantra Sport 2018 sở hữu khối động cơ 1.6L Turbo-GDi (phun trực tiếp và tăng áp) cho công suất cực đại lên tới 204 mã lực (cao hơn 48 mã lực so với Elantra 2.0L) và mô-men xoắn 265Nm (cao hơn 110 Nm so với Elantra 2.0AT). Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp. Trên phiên bản mới này, Elantra Sport cũng được trang bị hệ thống lái Drive Mode 3 chế độ Eco (tiết kiệm) – Normal (thông thường) – Sport (thể thao), hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,…nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe. An toàn của xe gồm; hệ thống treo sau độc lập đa điểm, 7 túi khí (thêm túi khí đầu gối), và các trang bị hiện đại không thể thiếu như chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, chống trộm Immobilizer, khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ đỗ xe... Xe được phân phối với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Be, Đỏ với giá bán tại thị trường Việt Nam là 729 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) cùng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước. Bên cạnh phiên bản Sport mới, HTC đang bán 3 phiên bản của Elantra gồm động cơ 1.6L và 2.0L với giá từ 549 triệu đến 659 triệu đồng. Video: Xem đánh giá Hyundai Elantra Sport 2018 mới.

