Hyundai Elantra 2018 sắp về Việt Nam giá 688 triệu đồng?

Mẫu xe Hyundai Elantra Sport 2018 với động cơ tăng áp được khá nhiều người tiêu dùng trong nước quan tâm kể từ khi ra mắt tại Malaysia. Mới đây, có thông tin cho biết phiên bản này sẽ chính thức được giới thiệu và bán ra ngay từ tháng 1/2018 tại thị trường ôtô Việt. Theo nhân viên đại lý Hyundai Đông Đô tại Hà Nội cho biết khách có thể đặt hàng xe và có luôn trong tháng này. Mức giá dự kiến là 688 triệu đồng, có thể thay đổi tại thời điểm Hyundai Thành Công ra mắt. Với logo Sport trên mình, Elantra Sport có hàng loạt các cải tiến đậm tính thể thao từ trong ra ngoài so với các bản thường. Đầu tiên phải kể tới cản trước mới, gồm các khe hút gió lớn hơn, lưới tản nhiệt sơn đen với logo Turbo được gắn kín đáo và các đèn pha LED HID cao cấp.Elantra Sport phiên bản 2018 được thiết kế theo ngôn ngữ "điêu khắc dòng chảy 2.0" mới nhất của hãng, kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.570 x 1.800 x 1450 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 150 (mm). Phía sau xe, cụm đèn hậu LED 3D được tạo hình ngũ giác sắc sảo. Khung gầm xe được kết nối với hệ thống treo đa điểm phía sau, giúp tăng tính thể thao khi điều khiển. Bên cạnh đó, ngoại thất xe còn được trang bị bộ body kit mới và la-zăng kích thước lớn hơn. Nội thất của Elantra Sport cũng có nhiều điểm đặc biệt hơn so với các phiên bản Elantra bình thường. Đầu tiên phải kể tới vô-lăng thể thao vát đáy của chiếc xe. Tiếp theo, Dù không sử dụng những vật liệu ốp cao cấp, nhưng một số chi tiết nhựa trong xe đã được Hyundai đúc giả vân Carbon để đem tới điểm nhấn cho bên trong chiếc xe Elantra Sport. Toàn bộ các ghế ngồi cũng đã được bọc da đen với những đường chỉ khâu đỏ đầy "kích thích". Trong đó riêng 2 ghế trước của xe còn được thay bằng ghế thể thao ôm lưng. Xe được trang bị sẵn hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch hỗ trợ kết nối smartphone qua CarPlay/Android Auto, khóa thông minh,... Trang bị an toàn nổi bật trên xe có ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát áp suất lốp, camera lùi, cảm biến đỗ trước/sau cùng 6 túi khí. Động cơ của phiên bản mới là loại Gamma T-GDI tăng áp, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Như vậy, khi được trình làng, Hyundai Elantra 2018 sẽ là mẫu sedan hạng C mạnh nhất phân khúc phổ thông, hơn cả Honda Civic và Ford Focus. Mẫu xe này cung cấp 3 chế độ lái: thông thường, tiết kiệm và thể thao. Nếu đúng như mức giá dự kiến do một số đại lý Hyundai tại Hà Nội công bố, mẫu xe Elantra Sport ohieen bản mới này sẽ có giá thấp hơn so với Mazda3 2.0, Honda Civic và Ford Focus S hoặc Focus Titanium. Phien bản Elantra 2.0 hiện đang có giá 659 triệu đồng. VIdeo: Chi tiết mẫu xe Hyundai Elantra 2018 tămng áp.

