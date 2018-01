Hyundai Accent giá 250 triệu tại Ấn Độ có về Việt Nam?

Hyundai Verna vừa ra mắt tại Ấn Độ thuộc thế hệ thứ 5. Mẫu xe này còn có tên gọi Hyundai Accent 2018 mới tại thị trường Việt Nam. Bước sang thế hệ mới, ngoại hình xe bắt mắt hơn với nhiều cách tân từ kiểu dáng, nội thất cho đến khả năng vận hành. Thế hệ thứ 5 của chiếc sedan cỡ nhỏ được thừa hưởng nhiều chi tiết thiết kế từ các mẫu xe “đàn anh”, đồng thời cũng được cập nhật nhiều về mặt kết cấu để trở nên khác biệt so với thế hệ thứ 4. Không khó để nhận ra thiết kế tổng thể của Accent phiên bản 2018 có nhiều nét tương đồng với Hyundai Elantra. Khung gầm thế hệ mới được Hyundai gia cố bằng các hợp kim cường lực và khu vực chịu lực va chạm phía trước cứng hơn tới 32%, hứa hẹn sẽ cải thiện trải nghiệm lái xe, khả năng xử lý, độ ổn định cũng như độ an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn cho Verna phiên bản 2018. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt lục giác hơi bóp thuôn ở phía dưới cùng các đèn pha LED sắc sảo tương tự dòng Elantra. Phía sau, một lần nữa Verna chịu ảnh hưởng bởi "đàn anh" Elantra với cặp đèn hậu tách làm 3 khối LED đẹp mắt. . Tùy phiên bản, xe sẽ có mâm đúc 16 hoặc 17 inch. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn 10 mm và bề ngang rộng hơn 30,5 mm, xe sở hữu một không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách. Bảng điều khiển được bố trí thuận tiện sử dụng cho người lái. Chất liệu các trang trí nội thất được củng cố, sử dụng nhiều vật liệu bề mặt mềm. Các ghế ngồi trên xe được bọc kết hợp giữa vật liệu ni và giả da, trong khi đa số những chi tiết nhựa trong nội thất xe đều làm từ nhựa cứng, thể hiện mức giá rẻ của Verna. Về an toàn, chiếc xe được trang bị chassis cứng hơn, các túi khí trước và hai bên được nâng cấp cùng các trang bị như phanh khẩn cấp hay camera lùi. Tại thị trường Ấn Độ, Verna 2018 sẽ sử dụng động cơ dung tích 1.4 lít sản sinh ra công suất 98 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 134 Nm với 4.000 vòng/phút đi kèm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Khác với thị trường Việt Nam, xe không có tùy chọn hộp số tự động. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Verna 2018 có giá khoảng 7.00.000-7.50.000 INR (tương đương 250 đến 268 triệu đồng). Như vậy, nhiều khả năng Hyundai Accent 2018 tại Việt Nam sẽ được lắp ráp trong nước như các mẫu Grand i10, Elantra, Tucson và SantaFe. Nó sẽ là đối thủ của Toyota Vios, Honda City hay Ford Fiesta. Video: Xem Hyundai Accent 2018 ra mắt tại triển lãm Torino Autoshow.

Hyundai Verna vừa ra mắt tại Ấn Độ thuộc thế hệ thứ 5. Mẫu xe này còn có tên gọi Hyundai Accent 2018 mới tại thị trường Việt Nam. Bước sang thế hệ mới, ngoại hình xe bắt mắt hơn với nhiều cách tân từ kiểu dáng, nội thất cho đến khả năng vận hành. Thế hệ thứ 5 của chiếc sedan cỡ nhỏ được thừa hưởng nhiều chi tiết thiết kế từ các mẫu xe “đàn anh”, đồng thời cũng được cập nhật nhiều về mặt kết cấu để trở nên khác biệt so với thế hệ thứ 4. Không khó để nhận ra thiết kế tổng thể của Accent phiên bản 2018 có nhiều nét tương đồng với Hyundai Elantra. Khung gầm thế hệ mới được Hyundai gia cố bằng các hợp kim cường lực và khu vực chịu lực va chạm phía trước cứng hơn tới 32%, hứa hẹn sẽ cải thiện trải nghiệm lái xe, khả năng xử lý, độ ổn định cũng như độ an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn cho Verna phiên bản 2018 . Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt lục giác hơi bóp thuôn ở phía dưới cùng các đèn pha LED sắc sảo tương tự dòng Elantra. Phía sau, một lần nữa Verna chịu ảnh hưởng bởi "đàn anh" Elantra với cặp đèn hậu tách làm 3 khối LED đẹp mắt. . Tùy phiên bản, xe sẽ có mâm đúc 16 hoặc 17 inch. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn 10 mm và bề ngang rộng hơn 30,5 mm, xe sở hữu một không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách. Bảng điều khiển được bố trí thuận tiện sử dụng cho người lái. Chất liệu các trang trí nội thất được củng cố, sử dụng nhiều vật liệu bề mặt mềm. Các ghế ngồi trên xe được bọc kết hợp giữa vật liệu ni và giả da, trong khi đa số những chi tiết nhựa trong nội thất xe đều làm từ nhựa cứng, thể hiện mức giá rẻ của Verna. Về an toàn, chiếc xe được trang bị chassis cứng hơn, các túi khí trước và hai bên được nâng cấp cùng các trang bị như phanh khẩn cấp hay camera lùi. Tại thị trường Ấn Độ, Verna 2018 sẽ sử dụng động cơ dung tích 1.4 lít sản sinh ra công suất 98 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 134 Nm với 4.000 vòng/phút đi kèm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Khác với thị trường Việt Nam, xe không có tùy chọn hộp số tự động. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Verna 2018 có giá khoảng 7.00.000-7.50.000 INR (tương đương 250 đến 268 triệu đồng). Như vậy, nhiều khả năng Hyundai Accent 2018 tại Việt Nam sẽ được lắp ráp trong nước như các mẫu Grand i10, Elantra, Tucson và SantaFe. Nó sẽ là đối thủ của Toyota Vios, Honda City hay Ford Fiesta. Video: Xem Hyundai Accent 2018 ra mắt tại triển lãm Torino Autoshow.