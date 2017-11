"Huyền thoại" Honda Cub 82 giá chỉ 12 triệu tại Sài Gòn

Bên cạnh những mẫu xe máy Honda Super Cub huyền thoại như Cub 50, Cub 78, Cub "cánh én" 79, Cub 80, Cub 81 thì mẫu Cub 82 sở hữu kiểu dáng "đèn vuông, đít vuông" thực sự là ngôi sao bởi mỗi khi được nhắc tới, thường luôn là những cảm xúc gắn bó thân thiết và độ bền bỉ hàng đầu. Năm 1982, thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ) nên Honda cho ra đời dòng "Economy" tức là dòng "tiết kiệm nhiên liệu", và tiên phong chính là Cub 82 (đặt tên theo năm sản xuất của phiên bản nay). Xe có thiết kế kiểu đèn vuông đặc trưng, khác hẳn với các loại đèn tròn của mẫu xe máy Honda Super Cub bán chạy nhất. So với phiên bản 90cc và 70 cc, Honda Super Cub 50cc không khác gì các 'đàn anh" có dung tích lớn hơn. Nó vẫn được trang bị đầy đủ các chức năng và thiết kế "vuông thành,sát cạnh". Chỉ khác ở một chi tiết là không được tích hợp bộ củ đề mà thay vào đó là cần đạp khởi động, giống như các dòng Honda Super Cub 79, 80, 81. Chiếc Cub 82 của một người chơi xe máy tại TP HCM trong bài viết này vẫn được gìn giữ trong tình trạng khá "zin" với màu sơn xanh cửu long đặc trưng còn giữ được nước sơn nguyên bản đi kèm bộ tem đời đầu. Phía dưới của cụm đồng hồ công - tơ - mét vẫn còn bộ tem khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất xe máy đình đám Nhật Bản. Tại Nhật, những chiếc Cub và các dòng xe phân khối nhỏ khác thường được sử dụng để chở hàng, chính vì vậy chúng thường có baga phía sau thay vì yên. Trên chiếc xe này, mặc dù đã có tuổi đời khá cao nhưng nó vẫn được người sử dụng giữ gìn các chi tiết khá nguyên bản. Trên mẫu xe này vẫn sử dụng hệ thống phuộc trước "giò gà" đặc trưng, nhưng có phanh đùm trước đường kính lớn hơn để tăng độ an toàn. Vành xe vẫn là dạng vành nan hoa với lốp sử dụng săm/ruột cho cả trước và sau. Giống như nhiều thế hệ Honda Super Cub 50 khác trước đây, phiên bản 50cc này vẫn được hãng xe máy Nhật Bản trang bị khối động cơ SOHC 2 van 1 xi-lanh làm mát bằng gió, với công suất tối đa khoảng 5 mã lực. Ở đời này, xe vẫn chưa có đề máy mà phải dùng cần khởi động đạp nổ. Ưu điểm lớn nhất của những chiếc xe Cub nói chung và Honda Cub 50 Custom này chính là ở khả năng tiêu thụ nhiên liệu rất thấp ngay cả trong tình huống xe phải đi trong phố. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, xe chỉ tiêu tốn khoảng hơn 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quáng đường lên tới 100km khi di chuyển trong thành phố. Hiện tại, những chiếc Cub 82 vẫn đang được những người cao tuổi và trung niên ưa chuộng do máy móc bền bỉ, tiết kiệm và điều khiển nhẹ nhàng. Những chiếc xe còn mới và nguyên bản vẫn được nhiều người lùng mua với giá hàng chục triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết được xem là khá rẻ hiện nay, khi chủ nhân của nó chỉ bán với giá 12 triệu đồng.

