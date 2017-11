“Huyền thoại” Honda CB1300 Super Four 2018 “lộ” giá bán 288 triệu đồng

Vào đầu thập niên 90, Honda đã phát triển một dự án với tên gọi "Project Big 1" nhằm tạo ra một mẫu naked bike cỡ lớn với các đặc tính của một chiếc môtô phổ thông Nhật Bản (UJM - Universal Japanese Motorcycle). Thành quả của dự án này là chiếc CB1000SF vào năm 1992 mà "hậu duệ" của nó là Honda CB1300SF 2017 và tới nay là CB1300SF 2018 cũng đã được “trình làng”. Sự ra đời của CB1000SF cũng đồng thời dẫn tới phiên bản "thu nhỏ" của chiếc xe là Honda CB400SF - mẫu xe đã quá quen thuộc với những người chơi xe phân khối lớn tại Việt Nam. Bước sang năm 2018, CB1300SF phiên bản mới vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng CB Super Four, vốn đã được Honda giữ gần như y nguyên từ chiếc CB1300SF đời 1998 hay CB400SF VTEC II tới nay. Ở phía trước chiếc xe mang kiểu dáng của một mẫu môtô UJM cổ điển giống như các dòng CB750 "huyền thoại", bao gồm đèn pha chóa tròn lớn, cặp xi-nhan đối xứng hai bên và đồng hổ hiển thị thông số dạng analog. So với phiên bản 2017, Honda CB1300 SF 2018 được tăng công suất thêm 9 mã lực. Cụ thể, xe vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh, dung tích 1.300 cc nhưng sản sinh công suất tối đa 108 mã lực. Thêm vào đó là loạt trang bị mới cũng được bổ sung thêm như như sưởi tay hay hệ thống chống trượt. Hệ thống giảm xóc và phanh của Honda CB1300 SF 2018 đã được nâng cấp nhằm mang lại hiệu năng cao hơn. Ngoài ra, Honda CB1300 SF thế hệ mới còn được trang bị bộ nồi côn chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo ETC giúp chống trượt bánh sau, tay nắm có chức năng sưởi và cổng chờ tẩu. Đặc biệt Honda CB1300 SF 2018 là phiên bản kỷ niệm nên có logo kỷ niệm 25 năm mẫu concept Project Big-1 nằm trên bình xăng. Hãng xe Honda cho biết mẫu CB1300 SF 2018 sẽ có 2 tùy chọn màu là trắng ngọc và bạc ánh kim. Dự kiến xe sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 11 tới cùng với mức giá khoảng 1.440.728 Yên (tương đương 288 triệu Đồng). Cao hơn là phiên bản với dàn nhựa ở đầu xe và hai tùy chọn màu tương tự có giá 1.550.520 Yên, (tương đương 310 triệu Đồng).

