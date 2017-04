Hotgirl Việt “đọ dáng” Porsche 718 Boxster giá 3,5 tỷ

Ra mắt lần đầu từ năm 1996, Boxster là dòng xe thể thao giá rẻ nhất tới từ hãng siêu xe nổi tiếng Porsche. Tính tới nay, chiếc xe đã trải qua tổng cộng 3 thế hệ. Thế hệ thứ 3 của dòng xe được ra đời vào năm 2012 và kể từ sau đợt facelift lớn tại triển lãm Detroit đầu năm nay, chiếc xe đã chính thức được đổi tên thành Porsche 718 Boxster. Theo hãng xe Porsche cho biết, số 718 trong tên gọi mới của mẫu xe mui trần giá rẻ Porsche 718 Boxster nhằm gợi nhớ tới chiếc xe đua 718 đã từng thắng nhiều cuộc đua trong thập niên 50-60. Ngoài Boxster, sắp tới dòng Cayman cũng có số 718 phía sau tên gọi. Ở lần nâng cấp mới nhất vào năm 2016 vừa qua - Porsche cho biết hãng xe này đã cải tiến hoàn toàn ngoại thất của mẫu xe thể thao Boxster giúp xe ấn tuọng hơn, trừ nắp khoang hành lý, kính chắn gió và mui gập mềm. Mặc dù đã có những thay đổi, nhưng ngay cả khi đặt cạnh nhau - Porsche 718 Boxster chỉ có thể được phân biệt với Boxster cũ nhờ có cản trước thiết kế mới sắc sảo hơn, cánh đuôi nhỏ ở phía sau cùng các đèn chiếu sáng mới, được ứng dụng công nghệ LED. Bên trong nội thất, chiếc xe thể thao này có những cửa gió điều hòa với thiết kế mới, cùng với vô-lăng tương tự như siêu xe Porsche 918 Spyder. Ngoài việc đổi vô-lăng, hệ thống trợ lực lái điện tử của 718 Boxster cũng được cải tiến để cho cảm giác lái thật hơn 10% so với phiên bản cũ. Trong khi đó, bảng điều khiển trung tâm của 718 Boxster có hệ thống thông tin giải trí PCM thế hệ mới, kèm theo màn hình cảm ứng, kết nối smartphone CarPlay và Android Auto. Do có động cơ đặt giữa nên khoang hành lý của Boxster được bố trí ở cả phần đầu và đuôi xe. Trong đó, khoang hành lý ở phần đầu xe có thể tích 150 lít và khoang phía sau động cơ có thể tích 130 lít. Ngoài ra trên mẫu xe này, thay đổi lớn nhất của 718 Spyder là động cơ của xe. Lần đầu tiên xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh nằm ngang 2.0l tăng áp (296 mã lực/380 Nm) - lớn hơn tới 35 mã lực/100 Nm so với động cơ 2.7l 6 xi-lanh của mẫu xe cũ. Phiên bản cao cấp 718 Boxster S sở hữu động cơ tương tự, nhưng có dung tích tăng lên thành 2,5l, đạt 354 mã lực/420 Nm. Cả 2 phiên bản đều được trang bị sẵn hộp số sàn 6 cấp và tùy chọn số ly hợp kép PDK. Mẫu xe thể thao của hãng Porsche, Đức có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 4,7 giây, trước khi chạm ngưỡng tối đa 275 km/h. Hiện tại, giá bán chính hãng của phiên bản này tại thị trường Việt Nam là 3,57 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản 718 Boxster S có giá khởi điểm từ 4,44 tỷ đồng.

