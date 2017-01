Hot girl “nài” Ducati 899 Panigale đấu Lamborghini Aventador

Bộ ảnh về cặp bài trùng Lamborghini Aventador độ bodykit nổi bật với dàn áo ngoại thất hồng chrome so kè bên nữ biker cầm lái chiếc siêu mô tô PKL Ducati 899 Panigale nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng động mạng. Bộ ảnh ấn tượng này được nhóm SG Car Shoot ở Singapore thực hiện với bộ đôi siêu môtô Ducati 899 so kè cùng siêu xe Lamborghini Aventador. Nhân vật chính cầm lái chiếc siêu môtô Ducati 899 Panigale là một nữ biker xinh đẹp và khá nổi tiếng trong giới chơi xe mô tô phân khối lớn tại Singapore mang tên Vaune Phan, hiện trang cá nhân Facebook của cô thu hút gần 20.000 lượt người theo dõi. Nguyên bản chiếc Ducati 899 Panigale của Vaune Phan có màu đỏ tươi, tuy nhiên đã được độ lại và thay vào đó là màu đỏ chrome cá tính và bắt mắt. So với chiếc siêu bò trong dàn áo hồng chrome, chiếc Ducati 899 Panigale của cô cũng nổi bật không kém. Tại thị trường Việt Nam, hiện giá bán của Ducati 899 Panigale lên tới 577 triệu đồng. Xe được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Frankfurt 2013. Thiết kế của Ducati 899 Panigale được xem như phiên bản thu nhỏ của siêu phẩm 1199 Panigale. Ducati 899 Panigale được trang bị khối động cơ Superquadro L-Twin 90 độ, dung tích 898cc, công suất cực đại 148 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-mem xoắn cực đại 99 Nm tại 9.000 vòng/phút. Trong khi đó, hiện giá bán của một chiếc siêu bò Lamborghini Aventador tại thị trường Việt Nam lên tới 26 tỷ đồng. Chiếc Lamborghini Aventador trong bài ấn tượng với bộ mâm ADVNL2 M.V1 SL của ADV.1 với kích thước lớn lên tới 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau, đi kèm là cánh lướt gió bằng sợi carbon trang bị ở bên hông và đuôi xe. Siêu bò Aventador phiên bản cơ sở sử dụng động cơ V12, 6.5 lít, công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm. Theo Lamborghini, siêu xe chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, vận tốc tối đa 349 km/h.

Bộ ảnh về cặp bài trùng Lamborghini Aventador độ bodykit nổi bật với dàn áo ngoại thất hồng chrome so kè bên nữ biker cầm lái chiếc siêu mô tô PKL Ducati 899 Panigale nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng động mạng. Bộ ảnh ấn tượng này được nhóm SG Car Shoot ở Singapore thực hiện với bộ đôi siêu môtô Ducati 899 so kè cùng siêu xe Lamborghini Aventador. Nhân vật chính cầm lái chiếc siêu môtô Ducati 899 Panigale là một nữ biker xinh đẹp và khá nổi tiếng trong giới chơi xe mô tô phân khối lớn tại Singapore mang tên Vaune Phan, hiện trang cá nhân Facebook của cô thu hút gần 20.000 lượt người theo dõi. Nguyên bản chiếc Ducati 899 Panigale của Vaune Phan có màu đỏ tươi, tuy nhiên đã được độ lại và thay vào đó là màu đỏ chrome cá tính và bắt mắt. So với chiếc siêu bò trong dàn áo hồng chrome, chiếc Ducati 899 Panigale của cô cũng nổi bật không kém. Tại thị trường Việt Nam, hiện giá bán của Ducati 899 Panigale lên tới 577 triệu đồng. Xe được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Frankfurt 2013. Thiết kế của Ducati 899 Panigale được xem như phiên bản thu nhỏ của siêu phẩm 1199 Panigale. Ducati 899 Panigale được trang bị khối động cơ Superquadro L-Twin 90 độ, dung tích 898cc, công suất cực đại 148 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-mem xoắn cực đại 99 Nm tại 9.000 vòng/phút. Trong khi đó, hiện giá bán của một chiếc siêu bò Lamborghini Aventador tại thị trường Việt Nam lên tới 26 tỷ đồng. Chiếc Lamborghini Aventador trong bài ấn tượng với bộ mâm ADVNL2 M.V1 SL của ADV.1 với kích thước lớn lên tới 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau, đi kèm là cánh lướt gió bằng sợi carbon trang bị ở bên hông và đuôi xe. Siêu bò Aventador phiên bản cơ sở sử dụng động cơ V12, 6.5 lít, công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm. Theo Lamborghini, siêu xe chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, vận tốc tối đa 349 km/h.