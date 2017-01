Hot girl áo dài “cầm cương” Su xì po ở Sài Gòn

Được sản xuất từ cuối thập niên 90 tới khoảng năm 2003 dành riêng cho thị trường Indonesia, Suzuki Satria 2000 theo cách gọi của dân chơi Việt Nam là một trong những biến thể của dòng xe 2 kỳ huyền thoại Su xì po từng "làm mưa làm gió" trên đường phố một thời. Vào cuối những năm 90, đầu 2000, Suzuki Satria 120 đã được nhập vào Việt Nam dưới dạng xe nguyên chiếc, bên cạnh biến thể Suzuki RGV 120 hay RG Sports 110 cho thị trường Malaysia và có giá rất đắt vào thời điểm đó. Nhờ có công suất lớn cùng tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng, các biến thể "Su xì po" nói chung đã trở thành một trong những "tượng đài" xe 2 kỳ tại Việt Nam, bên cạnh Yamaha Z125. Cùng với Suzuki FX125, Suzuki Satria và RGV 120 cũng đã góp phần ghi đậm hình ảnh Suzuki trong lòng người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên với gia tốc mạnh, chiếc xe cũng là phương tiện di chuyển yêu thích của những tên cướp đường phố cuối Thế kỷ 20 tại miền Nam. Chính vì vậy, tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng của Su xì po cũng trở thành nỗi "khiếp sợ" của nhiều người đi đường tại Sài Gòn lúc đó, khiến họ luôn trong tình trạng cảnh giác. Trải qua hơn 15 năm, ngày nay những chiếc Suzuki RGV 120, Suzuki Satria 120 hay RG Sports 110 vẫn rất được giới chơi xe ưa chuộng. Với kiểu dáng underbone và trọng lượng nhẹ, ngay cả phái đẹp cũng có thể dễ dàng chạy các dòng Su xì-po khi chiếc xe chỉ yêu cầu người lái biết cách điều khiển xe côn tay. Tuy nhiên, do các dòng xe này đã bị Suzuki ngừng sản xuất từ lâu nên hiện tại, chúng đều có giá lên tới khoảng 70-100 triệu đồng với những xe chính chủ, sang tên được. Đặc biệt, những chiếc "Su xì po" còn nguyên bản và trong tình trạng như mới có thể có giá hàng trăm triệu. Tuy nhiên, do có mức giá quá cao nên nhiều người đam mê xe đã săn lùng những chiếc Su xì-po cũ để về tân trang lại, mua một số dòng 2 kỳ với kiểu dáng hyper underbone như Suzuki Akira 110 hoặc Suzuki Stinger 120 để "giật" lên hoặc thậm chí là ráp một chiếc xe từ các phụ tùng mới. Phiên bản cuối cùng của Suzuki Satria 2 kỳ ra mắt vào khoảng năm 2004 với kiểu dáng khí động học, tương tự chiếc RGX 120 tại thị trường Malaysia nhưng hiếm xuất hiện ở Việt Nam hơn so với phiên bản Satria cũ, thường được dân chơi xe gọi là Satria 2000, Satria "đĩa bay" hay "đầu dẹt" do có phần đầu với thiết kế mỏng, góc cạnh. Chiếc Suzuki Satria 2000 xuất hiện bên người đẹp áo dài trong bài viết này đã được chủ nhân tân trang lại như mới, đồng thời nâng cấp với "dàn chân" 1 gắp của mẫu sportbike 2 kỳ Honda NSR150SP, khiến chiếc xe càng trở nên giá trị và hấp dẫn hơn.

