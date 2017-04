Honda Winner 150 độ đậm chất chơi tại Đà Nẵng

Sau gần một năm ra mắt tại thị trường xe máy Việt Nam, mẫu xe máy côn tay underbone Honda Winner 150 đang dần trở thành chiếc xe được nhiều người ưa chuộng và xuất hiện thêm nhiều bản độ giá trị, từ thay đổi ngoại hình tới tinh chỉnh sức mạnh động cơ bên trong. Mỗi bản độ có một hình hài và ý tưởng khác nhau tuỳ vào khả năng kinh tế của chủ xe. Chiếc Winner 150 trong bài được X135 Team tại Đà Nẵng độ lại với một số chi tiết đồ chơi hàng hiệu đi cùng ngoại hình mang phong cách HRC (Honda Racing Corporation) đầy ấn tượng. Ở bản độ này, những người chơi xe tại Đà Nẵng ngoài việc trang bị dàn áo HRC cùng tem đấu đầy chất chơi, Phần đầu xe cũng được làm mới lại với choá đèn phủ màu đen mờ tạo cái nhìn cứng cáp và thể thao. Tay thắng của xe thay thế bằng cùm thắng Brembo với càng thắng chống gãy, hệ thống cùm thắng này phân bổ lực thắng xuống kẹp phanh Brembo Classic của BMW đi cùng đĩa thắng Malossi. Với sự can thiệp này, hệ thống phanh hoạt động tốt hơn và an toàn hơn khi xe chạy cung đường xa và phức tạp. Ở phía dàn chân trước, toàn bộ hệ thống phanh trước của xe đã được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 piston đối xứng, kèm theo dây dầu mới để khiến xe có lực phanh tốt hơn, an toàn hơn khi sử dụng. Phía sau xe vẫn trang bị kẹp phanh Brembo Classic đi cùng các chi tiết nhỏ nâng cấp giúp chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này đẹp mắt hơn rất nhiều. Để chiếc xế độ có thể vận hành ổn định nhất trên các chặng đường dài mà kinh phí bỏ ra hợp lý nhất với kinh tế, chủ xe đã trang bị thêm bộ nhông xích hàng hiệu hoàn toàn mới. Dàn chân sau còn được bổ xung thêm phuộc Red Leo bình gas rời giúp xe cân bằng tương đối tốt và ổn định. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng một số đồ chơi khác như hệ thống ống nước Samco, ốc vàng Thái Lan, chống đổ thân sau và cặp lốp Michelin Pilot Street. Gắp sau của xe cùng bộ mâm 6 cánh kép chữ Y của Winner 150 cũng được giữ nguyên. Hệ thống ống xả carbon cho âm thanh nổ uy lực được trang bị thay cho nguyên bản giúp chiếc xe mạnh mẽ hơn rât nhiều so với trước. Dàn để chân trước, sau cùng cần gẩy số... được trang bị thêm một số đồ chơi kiểng đẹp mắt. Khối động cơ 150cc xi-lanh đơn DOHC nguyên bản của Winner được giữ nguyên, chỉ có thêm vài món trang trí như bảo vệ két nước và bưởng máy. "Trái tim" của Honda Winner là khối động cơ 150cc 1 xi-lanh DOHC FI hoàn toàn mới, với công suất tối đa 15,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Theo Honda Việt Nam, động cơ này chỉ tiêu thụ trung bình 45,35 km/l. Đây chính là động cơ đã từng được Honda sử dụng cho chiếc Sonic 150R và CB150 Streetfire ở Indonesia. Hiện, giá công bố của Honda Winner 150 tại thị trường Việt Nam đang ở mức 45,5 triệu và 46 triệu đồng tuỳ phiên bản. Đây là mẫu xe côn tay có thiết kế underbone thể thao đầu tiên được Honda sản xuất tại Việt Nam sau mẫu xe MSX 125 được nhập khẩu từ Thái Lan và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Yamaha Exciter 150.

Sau gần một năm ra mắt tại thị trường xe máy Việt Nam, mẫu xe máy côn tay underbone Honda Winner 150 đang dần trở thành chiếc xe được nhiều người ưa chuộng và xuất hiện thêm nhiều bản độ giá trị, từ thay đổi ngoại hình tới tinh chỉnh sức mạnh động cơ bên trong. Mỗi bản độ có một hình hài và ý tưởng khác nhau tuỳ vào khả năng kinh tế của chủ xe. Chiếc Winner 150 trong bài được X135 Team tại Đà Nẵng độ lại với một số chi tiết đồ chơi hàng hiệu đi cùng ngoại hình mang phong cách HRC (Honda Racing Corporation) đầy ấn tượng. Ở bản độ này, những người chơi xe tại Đà Nẵng ngoài việc trang bị dàn áo HRC cùng tem đấu đầy chất chơi, Phần đầu xe cũng được làm mới lại với choá đèn phủ màu đen mờ tạo cái nhìn cứng cáp và thể thao. Tay thắng của xe thay thế bằng cùm thắng Brembo với càng thắng chống gãy, hệ thống cùm thắng này phân bổ lực thắng xuống kẹp phanh Brembo Classic của BMW đi cùng đĩa thắng Malossi. Với sự can thiệp này, hệ thống phanh hoạt động tốt hơn và an toàn hơn khi xe chạy cung đường xa và phức tạp. Ở phía dàn chân trước, toàn bộ hệ thống phanh trước của xe đã được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 piston đối xứng, kèm theo dây dầu mới để khiến xe có lực phanh tốt hơn, an toàn hơn khi sử dụng. Phía sau xe vẫn trang bị kẹp phanh Brembo Classic đi cùng các chi tiết nhỏ nâng cấp giúp chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này đẹp mắt hơn rất nhiều. Để chiếc xế độ có thể vận hành ổn định nhất trên các chặng đường dài mà kinh phí bỏ ra hợp lý nhất với kinh tế, chủ xe đã trang bị thêm bộ nhông xích hàng hiệu hoàn toàn mới. Dàn chân sau còn được bổ xung thêm phuộc Red Leo bình gas rời giúp xe cân bằng tương đối tốt và ổn định. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng một số đồ chơi khác như hệ thống ống nước Samco, ốc vàng Thái Lan, chống đổ thân sau và cặp lốp Michelin Pilot Street. Gắp sau của xe cùng bộ mâm 6 cánh kép chữ Y của Winner 150 cũng được giữ nguyên. Hệ thống ống xả carbon cho âm thanh nổ uy lực được trang bị thay cho nguyên bản giúp chiếc xe mạnh mẽ hơn rât nhiều so với trước. Dàn để chân trước, sau cùng cần gẩy số... được trang bị thêm một số đồ chơi kiểng đẹp mắt. Khối động cơ 150cc xi-lanh đơn DOHC nguyên bản của Winner được giữ nguyên, chỉ có thêm vài món trang trí như bảo vệ két nước và bưởng máy. "Trái tim" của Honda Winner là khối động cơ 150cc 1 xi-lanh DOHC FI hoàn toàn mới, với công suất tối đa 15,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Theo Honda Việt Nam , động cơ này chỉ tiêu thụ trung bình 45,35 km/l. Đây chính là động cơ đã từng được Honda sử dụng cho chiếc Sonic 150R và CB150 Streetfire ở Indonesia. Hiện, giá công bố của Honda Winner 150 tại thị trường Việt Nam đang ở mức 45,5 triệu và 46 triệu đồng tuỳ phiên bản. Đây là mẫu xe côn tay có thiết kế underbone thể thao đầu tiên được Honda sản xuất tại Việt Nam sau mẫu xe MSX 125 được nhập khẩu từ Thái Lan và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Yamaha Exciter 150.