Honda Wave Alpha 110 mới chốt giá 17,79 triệu tại VN

Ra mắt tại thị trường Việt lần đầu vào năm 2002, Honda Wave Alpha hiện là một trong những mẫu xe số phổ thông phổ biến nhất tại Việt Nam. Để tiếp nối thành công này, Honda đã giới thiệu phiên bản Honda Wave Alpha 110 mới ngay đầu năm mới 2017 này. Trên phiên bản mới này, "phom" của Wave Alpha từ nhiều năm qua vẫn không có sự thay đổi lớn, khi Honda vẫn tiếp tục thiết kế chiếc xe để hướng tới nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể. Xe vẫn được bán với 4 màu sắc của phiên bản trước, đồng thời có thêm phiên bản màu xanh nhạt mới. Ở bên ngoài, thay đổi lớn nhất của Wave Alpha 110 2017 đó là phần mặt nạ trước và đèn hậu phía sau xe. Ngoài ra, thiết kế tem của xe cũng có sự khác biệt so với thế hệ trước. Tuy nhiên bên cạnh những điểm mới nêu trên, kiểu dáng của Wave Alpha 110 mới không có sự khác biệt so với thế hệ hiện tại. Thay đổi lớn nhất của chiếc xe đó là thay vì động cơ xi-lanh đơn SOHC làm mát bằng không khí có dung tích 100 cc, Wave Alpha 110 2017 đã được nâng dung tích lên 110 cc - ngang với các dòng xe số phổ thông khác của Honda hiện nay như Super Dream 110 hay Blade 110. Với dung tích được nâng cao, động cơ của Wave Alpha 110 mới có công suất lớn hơn so với phiên bản cũ. Theo Honda, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 92 km/h thay vì chỉ 87 km/h như phiên bản Wave Alpha 100 đồng thời có thời gian tăng tốc 0-200m được rút ngắn từ 14,4 xuống còn 13,8 giây. Những ưu điểm của thế hệ cũ như bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu của Wave Alpha vẫn tiếp tục có mặt trên phiên bản 110 mới nhờ động cơ có độ ma sát thấp, xi-lanh lệch tâm. Để giảm giá thành, các trang bị của Wave Alpha dừng lại ở mức cơ bản với phanh đùm cho cả 2 bánh, ổ khóa từ 2 nấc... Giá bán cho phiên bản Wave Alpha 110 mới được Honda Việt Nam công bố là 17,79 triệu đồng. Chiếc xe sẽ được bán ra kể từ ngày 18/1/2017 kèm chế độ bảo hành 3 năm/30.000 km.

