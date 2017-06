Honda Wave 110 Thái độ “kiểng như zin” tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trước khi được "phổ cập hóa" với phiên bản Wave Alpha sản xuất tại Việt Nam, người Việt đã được biết tới Honda Wave 110 do mẫu xe này được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Có thể nói, Honda Wave đã trở thành "hậu duệ" của những Super Cub và Dream trước đó để trở thành một trong những mẫu xe số phổ thông được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. ốn là mẫu xe thường được người dân Việt sử dụng cho nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng khi rơi vào tay của dân chơi xe, Honda Wave Thái cũng có thể trở thành một chiếc xe đầy phong cách. Với một loạt phụ tùng "hàng hiệu", một biker Việt đã "dọn kiểng" chiếc Wave 110 Thái Lan, khiến chiếc xe không mất đi vẻ đẹp nguyên bản nhưng đã trở nên nổi bật hơn. Ở phía trước, hệ thống phanh đĩa nguyên bản của xe đã được nâng cấp với đĩa Galfer lòng nhôm CNC, đi kèm với heo dầu Brembo Billet 2 pis đối xứng đẳng cấp. Vốn có bánh căm nguyên bản, chiếc Wave Thái đã được chủ xe độ cặp niềng nhôm Excel bản trước/sau 1.6 và 1.85 inch sắc sảo, nổi bật hơn. Nằm ở phía trên tay lái, cụm đồng hồ nguyên bản đã được thay bằng đồng hồ của chiếc Wave Z tại Phillipines với họa tiết thể thao hơn. Hai bên tay lái là cặp gù Seven Speed và cùm phanh Brembo RCS 15. Trong khi đó, gắn ở chảng ba dưới là cây trợ lực Ohlins, khiến phần đầu của chiếc Wave ổn định hơn khi chạy tốc độ cao. Xe đi tem nguyên bản của Wave 110 Thái Lan trên nền sơn đen, với điểm nhấn là logo Honda cánh chim mạ chrome sang trọng hai bên yếm và một số vị trí bắt ốc titan Proti. Khối động cơ 110 cc SOHC 2 van nguyên bản của xe không được can thiệp bên trong kết cấu, nhưng đã được độ nhẹ dàn lửa với IC 99, mô-bin sườn của Protech và dây tăng áp Nology Hot Wire. Ngoài ra, chế hòa khí nguyên bản của xe cũng đã được thay bằng loại tháo từ Honda Dream 125 Thái Lan. Nằm ở phía sau xe là cặp phuộc Ohlins với núm chỉnh độ nén lò xo. Cùng với cặp lốp Michelin City Grip cho cả 2 bánh, độ ổn định và linh hoạt của chiếc Wave đã được cải thiện. Có vẻ ngoài nguyên bản và như xe "đập thùng", chiếc Honda Wave 110 nhập Thái Lan cũ của một dân chơi xe máy Việt gây ấn tượng bởi những điểm nhấn nhỏ là các phụ tùng độ "hàng hiệu".

